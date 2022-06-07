Траньков о возрастном цензе: «Я бы ничего не поднимал. Все мы кричим про Загитову, Валиеву, Щербакову, Трусову, но все забывают, что есть Туктамышева»

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков высказался о повышении возрастного ценза в фигурном катании до 17 лет.

– Понятно, затевалось из-за девочек, а в итоге ударило по всем видам спорта, парному, синхронному катанию. Я тут читал мнение по этому поводу Эрика Рэдфорда. Меня удивило просто, потому что человек, который сам докатался до такого возраста – сколько ему было, 37 на последней Олимпиаде? Чуть ли не рекорд поставил.

И он говорит о том, что нужно поднимать возрастной ценз, чтобы продлить карьеру. То есть это до скольких он хочет кататься, до 45, 60 лет? Сколько еще нужно продлевать? То есть именно от него это было немного странно слышать. Ну чувак, ты крутой парник, и чемпион мира многократный, и олимпийский чемпион, призер. Ты в таком возрасте выступал на Олимпиаде, это круто.

И о чем ты говоришь, какой возрастной ценз? Если сам в 37 лет катался. До пенсии теперь выступать? У нас есть примеры в нашем виде, парном катании, показывающие, что у нас все в порядке с длиной карьеры. Люди катаются дольше всех, мы, парники, самые старые. Зачем сейчас это было сделано? Непонятно.

– Побуду канадцем. Разве дело Валиевой не показало, что человек в 15 лет катается среди взрослых, а в случае форс-мажора отвечает как ребенок? Противоречие.

– Я хочу всем сказать другое. Все мы кричим про Загитову, Валиеву, Щербакову, Трусову, но все почему-то забывают, что у нас есть Лиза Туктамышева. В свои 20 с гаком она прыгает четверной тулуп и два тройных акселя. Этого не делает никто: ни одна японка, американка, канадка. А наша Лиза в 25 – делает.

– У женщин отдельно вы бы тоже не поднимали возраст?

– Я бы вообще ничего не поднимал. Мне не интересно смотреть на тех женщин, которых все пропагандируют, на их выступления. На них никогда не было интересно смотреть, и стало интересно только после того, как наши девочки стали прыгать четверные. Женщины всегда были самым неинтересным видом до этого. Это факт.

Смотреть, как люди 20 лет собирают пять тройных прыжков, я устал. Смотреть, как они борются с тройными, – сказал Траньков.