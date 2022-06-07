Комиссия спортсменов ISU: «Опрос фигуристов и тренеров по всему миру показал, что поднятие возрастного ценза необходимо»

Комиссия спортсменов Международного союза конькобежцев (ISU), а также медицинская комиссия организации поддержали поднятие возрастного ценза в фигурном катании.

Совет ISU выступает за поэтапное поднятие возрастного ценза с 15 до 17 лет.

«Опрос, проведенный между фигуристами и тренерами по всему миру, показал, что поднятие возрастного ценза не просто желанно – оно необходимо.

86% опрошенных выступили за поднятие возрастного ценза. Основными причинами для того стали предотвращение травм, удлинение карьер, улучшение имиджа спорта», – заявил председатель комиссии спортсменов олимпийский чемпион Эрик Редфорд.

Нас убеждают, что поднятие ценза до 17 лет продлит карьеру фигуристок, а конкуренция станет честнее. Не верьте, это не так