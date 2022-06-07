Жулин о повышении возрастного ценза: «Мне все равно, приняли и приняли. Какая разница? Где нам выступать-то?»

Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал решение Международного союза конькобежцев ( ) о поэтапном повышении возрастного ценза до 17 лет.

«Мне все равно на поднятие возрастного ценза. Приняли и приняли. Какая разница? Где нам выступать-то?

Самый главный вопрос сейчас – когда мы, наконец, сможем выступать? Остальное неважно.

Мы все равно всех обыграем, что бы они там не придумали. Это же и так понятно. ISU могут принимать какие угодно решения. У нас есть талантливые ребята любого возраста. Русские девочки в любом случае будут самыми лучшими и продолжат занимать первые места, как только нам вернут право выступать», – сказал Жулин.

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