Алексей Железняков: «Фигурное катание откатится назад. Тутберидзе как кость в горле у международной федерации»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков высказался о решении конгресса Международного союза конькобежцев ( ) поэтапно повысить возрастной ценз в фигурном катании до 17 лет.

«Время покажет, хорошо это или плохо, просто фигурное катание откатится назад. Единицы девушек могут исполнять элементы ультра-си, это уже не так зрелищно для болельщиков, больше будет упор на компоненты с хореографией.

С одной стороны, есть какие-то плюсы, но есть очень много минусов, у меня двоякое отношение. Я понимаю, что Тутберидзе как кость в горле у международной федерации, решение отчасти на это направлено, чтобы остановить силу россиянок. Сомневаюсь очень, что это им поможет.

Я много ездил по миру и видел, как работают различные европейские школы: нет грамотной работы и системы, это не даст для них никакого толчка. Возьмите Анну Щербакову, которая делает элементы ультра-си и стала олимпийской чемпионкой в 18 лет.

Уйдет спортивная зрелищность, которую ждут болельщики. Это превратится больше в шоу или в показательные номера, чем в спортивное состязание», – сказал Железняков.

Кто из наших фигуристок пострадает от нового ценза? Самая невезучая – Акатьева: из-за 7 лишних дней теряет 3 года!