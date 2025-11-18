Эва-Лотта Кийбус завершила карьеру в 22 года

Эстонская фигуристка Эва-Лотта Кийбус завершила спортивную карьеру.

22-летняя эстонская фигуристка Эва-Лотта Кийбус объявила о завершении спортивной карьеры.

«Последний год я боролась с выгоранием, пыталась найти выход с помощью профессионалов. Качество моей повседневной жизни и психическое и физическое здоровье были тревожно плохими.

Фигурное катание было для меня жизнью, тем, ради чего я жила и дышала. Чтобы достичь результатов выше среднего, нужно тренироваться выше среднего. А это уже было невозможно.

Я не из тех, кто легко сдается или понижает планку. Возможные результаты меня бы не удовлетворили и не стоили той цены, которую бы пришлось заплатить», – написала Кийбус в соцсети.

Эва-Лотта Кийбус – двукратная чемпионка Эстонии, победительница и призер Nebelhorn Trophy, участница Олимпиады-2022 в Пекине (20-е место).