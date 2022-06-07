Елена Чайковская о решениях Международного союза конькобежцев: «Убивают фигурное катание»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию поделилась мнением о решениях конгресса Международного союза конькобежцев (ISU).

Сегодня ISU согласовал предложение о поэтапном повышении возрастного ценза до 17 лет, а также продлил отстранение российских спортсменов от международных стартов.

«Убивают фигурное катание. Все это направлено против нашей потрясающе успешной сборной и особенно против девочек. Хотя эти девочки, что сейчас «в ногах», до 2024 года сумеют все завоевать, если мы все-таки будем допущены. Но и этого пока не делают. Ничего, мы сильные, мы выдерживали разные сложности и это пройдем и заявим о себе.

Чемпионат мира при нашем отстранении проиграл безумно, и я впервые его не досмотрела до конца, мне было неинтересно – стандартные программы, прокаты, наборы элементов. Ничего нового, никаких открытий, кроме замечательного Илюши Малинина, мама которого успешно выступала еще в наше время, соревновалась на чемпионатах мира. Во взрослых вообще никого, в танцах и говорить не о чем», – сказала Чайковская.

Кто из наших фигуристок пострадает от нового ценза? Самая невезучая – Акатьева: из-за 7 лишних дней теряет 3 года!