Александр Лакерник: «Рассчитывали, что повысят допустимый возраст чиновников ISU, но конгресс на это не пошел»

Вице-президент Международного союза конькобежцев ( ) высказался о сохранении допустимого возраста для избрания на пост чиновников организации.

Избираться на должности в ISU можно до 75 лет. Латвия, Литва и Эстония выдвинули предложение увеличить этот порог 80 лет, но делегаты конгресса ISU не приняли предложение.

Лакерник, которому в феврале исполнилось 77 лет, не сможет переизбраться на новый срок.

«Ограничения какие были, такие и остались. Рассчитывали, что повысят возраст, но конгресс на это не пошел.

Никак не оцениваю решение, конгресс принял такое решение, я не уполномочен комментировать», — сказал Лакерник