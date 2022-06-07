Александр Лакерник: «Рассчитывали, что повысят допустимый возраст чиновников ISU, но конгресс на это не пошел»

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Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник высказался о сохранении допустимого возраста для избрания на пост чиновников организации.

Избираться на должности в ISU можно до 75 лет. Латвия, Литва и Эстония выдвинули предложение увеличить этот порог 80 лет, но делегаты конгресса ISU не приняли предложение. 

Лакерник, которому в феврале исполнилось 77 лет, не сможет переизбраться на новый срок. 

«Ограничения какие были, такие и остались. Рассчитывали, что повысят возраст, но конгресс на это не пошел.

Никак не оцениваю решение, конгресс принял такое решение, я не уполномочен комментировать», — сказал Лакерник

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