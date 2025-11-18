  • Спортс
Хуснутдинова о программе под музыку из балета «Шурале»: «Рада, что получилось какое-то время представлять нашу культуру. Для меня это было очень важно»

Фигуристка Хуснутдинова: для меня важно представлять татарскую культуру на льду.

Российская фигуристка Дина Хуснутдинова рассказала о короткой программе под музыку из балета Фарида Яруллина «Шурале».

– Вы не раз говорили об интересе к татарской культуре и языку. Есть мысль в будущем поставить программу на татарские мотивы?

– У меня уже была татарская программа – под «Шурале», музыка из билета. Каталась под нее в прошлом сезоне, потом мы ее поменяли, но я очень рада, что получилось хотя бы какое-то время выступать с национальной музыкой и представлять нашу культуру. Для меня это было очень важно.

При этом мне нравятся и мои текущие программы, их темы и постановки, мы их обсуждали вместе с тренерским штабом. Но если в будущем представится возможность снова сделать что-то татарское – почему нет? Я помню, что у Камилы была показательная программа «Пыяла», это было очень красиво.

– Какую татарскую музыку слушаете? Есть любимые исполнители?

– Любимых исполнителей так сразу не назову, я разную музыку люблю. А если из татарского, то моя самая любимая песня – «Туган як». Она очень душевная, я ее просто обожаю. Она всегда находит отклик в сердце, особенно когда скучаю по дому, – сказала Хуснутдинова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
