Татьяна Навка: «Если бы в США были 15-летние чемпионки, вопрос повышения возраста даже не рассматривался бы»

Олимпийская чемпионка прокомментировала решение Международного союза конькобежцев ( ) о поэтапном повышении возрастного ценза до 17 лет.

«Конечно, это все из-за наших девочек. Если бы в Америке были 15-летние чемпионки, девочки, которые выигрывали бы все соревнования, этот вопрос даже не рассматривался бы.

Это одновременно и хорошо, и плохо. С одной стороны, это убирает возможность травм и не калечит детскую психику, а с другой стороны, забирает шанс у девочек стать олимпийскими чемпионками», – считает Навка.

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