Татьяна Навка: «Если бы в США были 15-летние чемпионки, вопрос повышения возраста даже не рассматривался бы»

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) о поэтапном повышении возрастного ценза до 17 лет.
«Конечно, это все из-за наших девочек. Если бы в Америке были 15-летние чемпионки, девочки, которые выигрывали бы все соревнования, этот вопрос даже не рассматривался бы.
Это одновременно и хорошо, и плохо. С одной стороны, это убирает возможность травм и не калечит детскую психику, а с другой стороны, забирает шанс у девочек стать олимпийскими чемпионками», – считает Навка.
Кто из наших фигуристок пострадает от нового ценза? Самая невезучая – Акатьева: из-за 7 лишних дней теряет 3 года!