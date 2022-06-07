Татьяна Навка: «Если бы в США были 15-летние чемпионки, вопрос повышения возраста даже не рассматривался бы»

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Олимпийская чемпионка Татьяна Навка прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) о поэтапном повышении возрастного ценза до 17 лет.

«Конечно, это все из-за наших девочек. Если бы в Америке были 15-летние чемпионки, девочки, которые выигрывали бы все соревнования, этот вопрос даже не рассматривался бы.

Это одновременно и хорошо, и плохо. С одной стороны, это убирает возможность травм и не калечит детскую психику, а с другой стороны, забирает шанс у девочек стать олимпийскими чемпионками», – считает Навка. 

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