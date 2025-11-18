Дина Хуснутдинова: «Тутберидзе строгая, но справедливая. Первое время смотрела на нее с небольшим страхом, сейчас определенное волнение остается»

Фигуристка Хуснутдинова: Тутберидзе строгая, но справедливая.

Российская фигуристка Дина Хуснутдинова рассказала о тренировках в группе Этери Тутберидзе .

– Поговорим о вашей новой группе. Какая Этери Георгиевна в работе?

– Этери Георгиевна строгая, но справедливая. Первое время, конечно, я смотрела на нее с небольшим страхом. Сейчас определенное волнение, если не страх, остается, и мне кажется, что это нормально. Кажется, будто бы все так на нее смотрят. В этом есть и уважение, и какая-то доля трепета. Даже со взрослыми людьми это работает.

– Сильно волновались, когда только проходили просмотр в группе?

– Разумеется, переживала, волновалась. Первые тренировки проходили очень волнительно, потом стало попроще, потихоньку вливалась. Рада, что меня взяли в команду Этери Георгиевны. Хочется взять максимум от работы с ней.

– Что в первую очередь изменилось в вашем тренировочном плане после переезда в Москву?

– Изменились и мои условия для тренировок. Все-таки на катке в Юдине иногда возникали определенные трудности, хотя сейчас я смотрю на это с позитивом. Это был полезный опыт, который научил меня тренироваться и на «холодном» льду, и на «теплом». Теперь я готова ко всему, ха-ха. В целом стало больше часов льда. График тренировок изменился, они стали более плотными, насыщенными, но и в Казани мы работали достаточно усердно.

– В основном взаимодействие у вас идет с Даниилом Марковичем Глейхенгаузом? Он отвечает за позитив в группе?

– Нет, конечно же, не только с ним. С ним легко и интересно, но он не всегда с нами веселый. Это работа в первую очередь, поэтому, когда надо, он может быть и серьезным, и строгим. В то же время и Сергей Викторович Дудаков, наоборот, может и пошутить, когда это необходимо, чтобы разбавить атмосферу. Он далеко не всегда серьезный, как может показаться. Мне комфортно работать со всеми тренерами в нашей команде.

– Вы сейчас тренируетесь вместе с Алисой Двоеглазовой, Аделией Петросян. Учитесь чему-то у девочек? С кем уже удалось подружиться?

– Я со всеми в принципе хорошо общаюсь. У нас в группе сложилось хорошее, теплое понимание. Все друг друга поддерживают, атмосфера на катке очень приятная. Здорово, когда рядом с тобой спортсменки такого уровня, мы учимся друг у друга, а я стараюсь не отставать, – сказала Хуснутдинова.