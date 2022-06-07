Татьяна Тарасова о повышении возраста в фигурном катании: «Видят, что у нас в стране огромное количество девочек и мальчиков, и хотят это перекрыть»

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о повышении возрастного ценза в фигурном катании. 

Возрастной порог будут увеличивать постепенно – в следующем сезоне возраст останется прежним (15 лет), в сезоне-2023/24 поднимется до 16 лет, а в сезоне-2024/25 – до 17.

«Эти два года… Если кому-то так хочется… они видят, что у нас в стране огромное количество девочек и мальчиков, они хотят это перекрыть. Поэтому вся эта канитель и затеяна.

Перекрыть можно только отстранив от соревнований», — заявила Тарасова.

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