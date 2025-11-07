  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Эдуард Карартынян: «Я сейчас расту, происходит раскоординация. Думаю, что могу это перебороть, стать стабильным спортсменом»
Эдуард Карартынян: «Я сейчас расту, происходит раскоординация. Думаю, что могу это перебороть, стать стабильным спортсменом»

Фигурист Карартынян рассказал, что испытывает проблемы из-за процесса роста.

Российский фигурист Эдуард Карартынян оценил свое выступление на этапе Гран-при России среди юниоров в Казани, где стал третьим.

«Я доволен своим прокатом, потому что смог собраться. Были небольшие проблемы с подготовкой, я сейчас расту и сменил пару ботинок, потому что нога растет. Происходит раскоординация, я рад, что смог откатать. Да, не без ошибок было, но все-таки боролся. Два раза в сезон меняю ботинки: нога растет, и ломаю их быстро.

С августа вырос на четыре сантиметра. Это сильно повлияло, прыжки изменились, само телосложение тоже меняется. Тяжелее стало прыгать, однако думаю, что могу это перебороть, стать стабильным спортсменом. Сейчас у меня рост 174 см, думаю, что не остановился в росте, прогноз – где-то до 180. Не хочу быть низким, но и не хочу быть высоким, чтобы в спорте не сильно мешало.

Хочу набрать стабильность, которой у меня до этого особо не было: мог старт хорошо катать, а мог просто отдавать. Стараюсь на этот сезон менять свои планы, добиваться стабильности и занимать высокие места. Таких прокатов на тренировках не было, это мой лучший прокат (улыбается). Я настраивался и старался себя подготовить, потерпеть четыре минуты можно и нужно, иначе потом буду жалеть», – сказал Карартынян.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
Идель
Эдуард Карартынян
logoсборная России
мужское катание
logoСерия Гран-при России
