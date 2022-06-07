Конгресс ISU не принял поправку в устав, которая позволяет отстранить ФФКР от членства в организации

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) не утвердил поправку в устав, которая позволит отстранить национальные федерации России и Беларуси из-за ситуации на Украине.

Если поправка будет принята, устав позволит совету ISU приостанавливать членство национальных федераций в случае «экстраординарных событий», к которым относятся терроризм, гражданские беспорядки, военные конфликты, эпидемии и т.п.

За принятие поправки проголосовал 71 делегат конгресса при необходимых 77 голосах. Как сообщает «Матч ТВ», голосование проходило в тайном режиме.