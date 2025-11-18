Ирина Роднина: «У нас в хоккее, лыжах, гимнастике и других видах спорта есть личности. Я не вижу кризиса личностей у нас в спорте»

Ирина Роднина: я не вижу кризиса личностей у нас в спорте.

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина не видит кризиса личностей в российском спорте.

Ранее экс-чемпион UFC Олег Тактаров заявил : «Все гонят на Роднину, а когда она каталась, вся страна смотрела. В нашем спорте нет личностей, за которыми было бы так же интересно следить».

«Считаю, у нас много личностей в российском спорте. Овечкин разве не наш спортсмен? Другой вопрос, что есть совсем молодые ребята, и мы их полностью как личностей не увидели, учитывая, что последние годы мы мало принимаем участия в соревнованиях.

Не хочу выделять пофамильно, но у нас в хоккее, лыжах, гимнастике и других видах спорта есть личности. Посмотрите на девушек в художественной гимнастике, и работа какая там тяжелая, а мы все закрутились среди фигуристок. А что наши лыжники? Это атас какие ребята! Я не вижу кризиса личностей у нас в спорте.

Да, мы ограничены в возможности участвовать в соревнованиях, а это основная деятельность, где мы себя проявляем профессионально и личностно. Но последние четыре года нас вообще не особо видно. Наши спортсмены мужественно несут это бремя. И не страдают, что они не могут съездить в Турцию или Арабские Эмираты на пляж», — сказала Роднина.