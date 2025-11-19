Гран-при России. «Сердце Сибири». КМС. Гусева и Овчинников выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Парсегова и Богданов – 3-и

Гусева и Овчинников выиграли короткую программу на Гран-при России в Омске.

19 ноября на этапе Гран-при России среди юниоров в Омске пары выступили с короткими программами. Гран-при России среди юниоров 6-й этап, «Сердце Сибири» Омск Пары, КМС Короткая программа 1. Таисия Гусева – Даниил Овчинников – 63,65 2. Альбина Камалдинова – Степан Маришин – 61,08 3. Арина Парсегова – Матвей Богданов – 58,60 4. Амелия Шаяхметова – Мартин Бреславский – 58,55 5. Дарья Самохвалова – Роман Романычев – 57,81 6. Злата Камалова – Данил Панов – 57,52 7. Виктория Двинина – Виктор Потапов – 54,55 8. Ева Гудэ – Андрей Рудь – 50,20 Расписание этапа Гран-при России в Омске: там выступят Гуменник, Дикиджи, Семененко, Двоеглазова, Горбачева, Мишина и Галлямов