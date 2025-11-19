  • Спортс
  • Гран-при России. «Сердце Сибири». КМС. Гусева и Овчинников выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Парсегова и Богданов – 3-и
164

Гран-при России. «Сердце Сибири». КМС. Гусева и Овчинников выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Парсегова и Богданов – 3-и

Гусева и Овчинников выиграли короткую программу на Гран-при России в Омске.

19 ноября на этапе Гран-при России среди юниоров в Омске пары выступили с короткими программами.

Гран-при России среди юниоров

6-й этап, «Сердце Сибири»

Омск

Пары, КМС

Короткая программа

1. Таисия Гусева – Даниил Овчинников – 63,65

2. Альбина Камалдинова – Степан Маришин – 61,08

3. Арина Парсегова – Матвей Богданов – 58,60

4. Амелия Шаяхметова – Мартин Бреславский – 58,55

5. Дарья Самохвалова – Роман Романычев – 57,81

6. Злата Камалова – Данил Панов – 57,52

7. Виктория Двинина – Виктор Потапов – 54,55

8. Ева Гудэ – Андрей Рудь – 50,20

Расписание этапа Гран-при России в Омске: там выступят Гуменник, Дикиджи, Семененко, Двоеглазова, Горбачева, Мишина и Галлямов

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
