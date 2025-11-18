13

Матвей Самохин о сборе в США: «Негатива не чувствовали. В том месте, где мы катались, было очень много русскоговорящих»

Фигуристы Малеина и Самохин: мы не столкнулись с дискриминацией на сборе в США.

Матвей Самохин, выступающий в танцах на льду с Елизаветой Малеиной, рассказал о летнем сборе в США.

Малеина и Самохин тренируются в группе Дениса Самохина и Марии Боровиковой.

– Летом вы ездили на сборы в Америку. Можете рассказать, к кому вы ездили и с какими целями туда направились?

– Поначалу мы планировали поехать к Марине Зуевой, но не получилось из-за политической ситуации. Мы не стали отменять поездку, было принято решение, что все равно будем кататься.

Катались просто на съемном льду, там это называется Freestyle skate, когда не совсем дети в шлемах и с перекладинами, за которые они держатся, а уже более высокого уровня. И, кстати говоря, там было довольно много людей: были очень хорошие solo dancers – если бы они встали в пару, то довольно неплохие пары получились бы. Было много одиночников. Наверное, больше всего было любителей. Тренировались, получается, в среднем через день со своими тренерами, а именно с Денисом Эдуардовичем и с Марией Валерьевной.

– У вас получилось с кем-то пообщаться из зарубежных спортсменов?

– Было две девочки из solo dancers, перебросились парой фраз по типу: «Хорошо у тебя получается, спасибо».

– Общая обстановка была положительной? Вы не чувствовали к себе какого-то негатива со стороны других спортсменов?

– Нет, не чувствовали. Конкретно в том месте, в котором мы катались, было очень много русскоговорящих или вообще русских людей. Мы очень часто слышали, когда мама отдает своего ребенка и на русском говорит: «Давай-давай, иди катайся». Там было несколько русскоговорящих тренеров. Поэтому ни с какой дискриминацией не столкнулись.

– Как вам кажется, ждут ли российских спортсменов на международных стартах?

– Сложный вопрос. Те, кто катается на международных стартах и с которыми я более-менее общаюсь, говорят, что без нас там как-то грустно. Но те, кто сейчас за счет этого поднялись на пьедестал, я думаю, не очень нас ждут.

– Удивило ли вас что-то в американском подходе к тренировкам?

– Мы все равно тренировались по русской системе. Я помню, тренер один подъезжает и говорит нашим тренерам, они нам потом уже рассказали, что тренировать, конечно, по русской системе он может позволить только сам себя. Потом они спросили у него, что он имел в виду. Он сказал: «Сидите над каждым шагом, над каждой рукой, тренируете». У них в основном максимально общие замечания: там покруче, там поребернее, там почище. Американская система этим отличается, но это только для таких спортсменов, я уверен, что те, кто в сборной США находится, тренируются не по столь простой системе.

Кстати, кричать на спортсменов – это табу высшего полета. Они думают: «Да вроде не кричали, по борту не стучали», – сказал Матвей Самохин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
танцы на льду
Денис Самохин
logoсборная России
Мария Боровикова
Елизавета Малеина
logoМарина Зуева
Матвей Самохин
