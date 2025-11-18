  • Спортс
  • Матвей Самохин: «Выходить на взрослый уровень надо после очень хорошо проведенного сезона по юниорам, в том числе хорошо бы съездить хотя бы на один ЧМ»
Матвей Самохин: «Выходить на взрослый уровень надо после очень хорошо проведенного сезона по юниорам, в том числе хорошо бы съездить хотя бы на один ЧМ»

Российский танцевальный дуэт Елизавета Малеина – Матвей Самохин рассказал о желании выйти на взрослые старты.

– Вы бы уже хотели выйти на взрослый уровень, покататься по мастерам? Или пока по юниорам больше нацелены кататься?

Матвей: Конечно, думаем и хотим уже выходить на взрослый уровень. Но я считаю, выходить на взрослый уровень надо после очень хорошо проведенного сезона по юниорам, в том числе хорошо бы съездить хотя бы на один чемпионат мира. То есть не просто съездить, а ехать туда за хорошим результатом, чтобы уже закрепить за собой имя. После этого будет хороший выход в мастера.

– Как вам кажется, в скором времени юниоров могут допустить до международных стартов?

Матвей: Сложно сказать, но мы надеемся. И даже если не допустят, все равно готовимся так, как будто вскоре допустят, чтобы быть в любой момент готовыми.

– Отличается ли атмосфера международных турниров от российских?

Елизавета: К сожалению, в КМС я не успела поучаствовать в международном Гран-при. Не считаю международными соревнованиями старты в первом, втором спортивном разряде. Это в младшем возрасте не так. Все равно нужно попробовать себя уже в более осознанном возрасте, как ты себя чувствуешь на международных соревнованиях.

Матвей: Атмосфера действительно отличается. Не то что больше какой-то ответственности: ты больше рад тому, что представляешь не просто свое имя, свою пару, а свою страну. Тебе от этого приятно, хочется сделать все, что в твоих силах, чтобы показать себя на максимум.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
танцы на льду
Елизавета Малеина
logoсборная России
Матвей Самохин
