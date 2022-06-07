Россиянин Александр Лакерник покинет пост вице-президента ISU из-за возрастных ограничений для чиновников организации

Теги ISU Александр Лакерник Фигурное катание

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) не принял предложение об увеличении допустимого возраста для избрания на пост чиновников организации.

Латвия, Литва и Эстония выдвинули предложение увеличить этот порог с 75 до 80 лет. Против проголосовали 77 членов конгресса, за – 38, трое воздержались.

Таким образом, вице-президент ISU Александр Лакерник, которому в феврале исполнилось 77 лет, не сможет переизбраться на новый срок. Российский специалист занимал пост вице-президента с 2016 года.

В боссы мировой фигурки идет наш человек. Как это возможно, если Россия отстранена, и что должно совпасть для победы?

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