Россиянин Александр Лакерник покинет пост вице-президента ISU из-за возрастных ограничений для чиновников организации

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) не принял предложение об увеличении допустимого возраста для избрания на пост чиновников организации.

Латвия, Литва и Эстония выдвинули предложение увеличить этот порог с 75 до 80 лет. Против проголосовали 77 членов конгресса, за – 38, трое воздержались.

Таким образом, вице-президент ISU Александр Лакерник, которому в феврале исполнилось 77 лет, не сможет переизбраться на новый срок. Российский специалист занимал пост вице-президента с 2016 года.

В боссы мировой фигурки идет наш человек. Как это возможно, если Россия отстранена, и что должно совпасть для победы?