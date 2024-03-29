«Страховка от скуки на РПЛ» от БК «Мелбет»: наслаждайтесь результативным футболом

Любителей футбола ожидает ещё два месяца захватывающих матчей РПЛ, поэтому в БК «Мелбет» стартовала акция «Страховка от скуки на РПЛ», которая продлится до 26 мая. Акция предлагает болельщикам возможность получить 50% от суммы проигрышного пари на матчи РПЛ.

Если в основное время, с учетом компенсированного времени, счет матча окажется 0:0 – Мелбет вернет 50% ставки в виде фрибета, но не более 10 000 RUB который можно использовать для заключения пари на любые события с кф. от 1.1 до 3.5 в течение 7 дней с момента начисления. В акции участвуют пари от 300 RUB, заключенные в прематче на исходы П1, П2 или ТС (кроме 0:0).

Наслаждайтесь результативным футболом с БК «Мелбет»!

Подробности акции на сайте https://www.melbet.ru/

Реклама 18+ Рекламодатель: melbet.ru | Розыгрыш происходит во время участия в азартной игре. Полные правила, информация об организаторе, о призовом фонде, количестве призов или выигрышей, о сроках, месте, и порядке их получения – на сайте melbet.ru. Срок проведения Акции «СТРАХОВКА ОТ СКУКИ НА РПЛ» с 29.03.2024 12:00 (UTC + 3) до 26.05.2024 12:00 (UTC + 3). Срок проведения акции может быть изменен по усмотрению Организатора азартных игр.