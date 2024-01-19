Коэффициент 100.00 дают на то, что Моуринью возглавит «Спартак». 3.50 – назначение в любой саудовский клуб

Букмекерская компания БЕТСИТИ открыла линию на следующий клуб Жозе Моуринью.

16 января «Рома» объявила об увольнении португальца с поста главного тренера.

Наиболее вероятно появление Моуринью в любом саудовском клубе – на это дают коэффициент 3.50. Появление в «Ньюкасле» и сборной Португалии оценивается одинаково – за 5.00.

Самый экстремальный вариант в линии – назначение португальца в «Спартак». Поставить на это можно с коэффициентом 100.00.

Следующий клуб Моуринью по версии БЕТСИТИ:

Любой саудовский клуб — 3.50

«Ньюкасл» — 5.00

Сборная Португалии — 5.00

Любой клуб из МЛС — 9.00

Сборная Англии — 10.00

«Интер» — 15.00

«Челси» — 25.00

«Спартак» — 100.00

Раздел «Ставки» на Sports.ru

«Атлетико» и «Реал» снова закатили шоу. После 3:5 Симеоне ответил 4:2