Коэффициент 100.00 дают на то, что Моуринью возглавит «Спартак». 3.50 – назначение в любой саудовский клуб
Букмекерская компания БЕТСИТИ открыла линию на следующий клуб Жозе Моуринью.
16 января «Рома» объявила об увольнении португальца с поста главного тренера.
Наиболее вероятно появление Моуринью в любом саудовском клубе – на это дают коэффициент 3.50. Появление в «Ньюкасле» и сборной Португалии оценивается одинаково – за 5.00.
Самый экстремальный вариант в линии – назначение португальца в «Спартак». Поставить на это можно с коэффициентом 100.00.
Следующий клуб Моуринью по версии БЕТСИТИ:
Любой саудовский клуб — 3.50
«Ньюкасл» — 5.00
Сборная Португалии — 5.00
Любой клуб из МЛС — 9.00
Сборная Англии — 10.00
«Интер» — 15.00
«Челси» — 25.00
«Спартак» — 100.00
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