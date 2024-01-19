Коэффициент 100.00 дают на то, что Моуринью возглавит «Спартак». 3.50 – назначение в любой саудовский клуб

Теги Спартак Интер Рома Челси Жозе Моуринью Сборная Португалии по футболу Ньюкасл МЛС Сборная Англии по футболу серия А Италия высшая лига Саудовская Аравия Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

Букмекерская компания БЕТСИТИ открыла линию на следующий клуб Жозе Моуринью.

16 января «Рома» объявила об увольнении португальца с поста главного тренера.

Наиболее вероятно появление Моуринью в любом саудовском клубе – на это дают коэффициент 3.50. Появление в «Ньюкасле» и сборной Португалии оценивается одинаково – за 5.00.

Самый экстремальный вариант в линии – назначение португальца в «Спартак». Поставить на это можно с коэффициентом 100.00.

Следующий клуб Моуринью по версии БЕТСИТИ:

Любой саудовский клуб — 3.50

«Ньюкасл» — 5.00

Сборная Португалии — 5.00

Любой клуб из МЛС — 9.00

Сборная Англии — 10.00

«Интер» — 15.00

«Челси» — 25.00

«Спартак» — 100.00

Раздел «Ставки» на Sports.ru

«Атлетико» и «Реал» снова закатили шоу. После 3:5 Симеоне ответил 4:2

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ждём таки Моуринью...очевидное-невероятное... Чудеса случаются...тем более банда португальская собралась, все под него....
+3
0
+3
Больно низкий коэфициент на то, что он к нам приедет.
+2
0
+2
Реальная возможность озолотить себя , на старость лет . Моуринька , поставь на себя лямусик , и двигай в Спартачек ) Да же ржавый подвинется , за определенный откат )))
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий