«Бенфика» уничтожила «Интер» в первом тайме – 3:0. Букмекеры не верят в камбэк – ничья идет за 28.00

Теги Интер высшая лига Португалия Бенфика серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Ставки на спорт Жоау Мариу Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

«Бенфика» побеждает «Интер» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов (3:0, перерыв).

Хет-трик в первом тайме сделал бывший полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу.

Букмекеры еще принимают ставки на победу «Бенфики» – дают мизерные 1.03. Поставить на ничью можно за 28.00, победа «Интера» выглядит еще чудеснее – 51.00.

«Бенфика» близка к первому набору очков в этой ЛЧ. До матча с «Интером» у португальцев было четыре поражения в 4-х турах.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

«МЮ» слился в матче с «Галатасараем»: 3:1 ➡️ 3:3. Коэффициенты штормило

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Григорьев
у Интера второй состав играет 🤣🤣 им до лампочки,они уже в плей-офф
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
samatzakirzyanov
что творит этот жоау
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dimas Brest
Ответ Сергей Григорьев
у Интера второй состав играет 🤣🤣 им до лампочки,они уже в плей-офф
Все правильно сказал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий