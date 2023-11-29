«Бенфика» уничтожила «Интер» в первом тайме – 3:0. Букмекеры не верят в камбэк – ничья идет за 28.00

«Бенфика» побеждает «Интер» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов (3:0, перерыв).

Хет-трик в первом тайме сделал бывший полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу.

Букмекеры еще принимают ставки на победу «Бенфики» – дают мизерные 1.03. Поставить на ничью можно за 28.00, победа «Интера» выглядит еще чудеснее – 51.00.

«Бенфика» близка к первому набору очков в этой ЛЧ. До матча с «Интером» у португальцев было четыре поражения в 4-х турах.

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