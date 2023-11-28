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«МЮ» слился в матче с «Галатасараем»: 3:1 ➡️ 3:3. Коэффициенты штормило

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«Манчестер Юнайтед» и «Галатасарай» сыграли 3:3 в 5-м туре Лиги чемпионов. Англичане вели 3:1, однако не потянули на выезде, теперь команда Тен Хага должна побеждать «Баварию» в последнем туре.

Раздел «Ставки» на Sports.ru просмотрел изменение линии в лайве и понял... что коэффициенты скакали как бешеные.

 

На 11-й минуте счет в матче открыл вингер гостей Алехандро Гарначо. На 18-й забил хавбек Бруну Фернандеш, до этого ассистировавший партнеру. На 29-й Хаким Зиеш ударом со штрафного отыграл один гол.

На 55-й забил хавбек Скотт Мактоминей. На 62-й Зиеш сделал дубль, снова забив со штрафного – при обоих его ударах неуверенно сыграл вратарь Андре Онана. На 71-й с передачи марокканца счет сравнял хавбек Керем Актюркоглу, поразив ближнюю девятку ворот Онана. В первом случае – не потянулся за мячом и упал на одно колено на линии ворот. Возможно, его смутила фальш-стенка из игроков хозяев.

Во втором – после навеса Зиеша со штрафного Антони Марсьяль не дотянулся до мяча в попытке выбить его головой. Онана бросился к мячу, но пропустил его под собой.

Как сообщил перед игрой Sport Mediaset со ссылкой на Il Messaggero, манкунианцы считают, что Андре Онана неубедителен, а потому присматриваются к другим вратарям. За выступлениями голкипера «Лацио» они следят очень внимательно и в июне могут начать предметные переговоры о его трансфере. Римляне, вероятно, потребуют за Проведеля около 35 млн евро.

 

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Что еще интересного?

Хаким Зиеш совершил 3 результативных действия в матче с «Манчестер Юнайтед» и третий игрок, забивший 2 гола со штрафных в матче ЛЧ. Ранее это делали только Криштиану Роналду против «Цюриха» в 2009 году и Неймар против «Црвены Звезды» в 2018-м.

Что дальше?

«МЮ» набрал 4-е очко и занимает 4-е место в группе перед заключительным туром. У «Галатасарая» 5 баллов и вторая строчка на эту минуту. Копенгаген» (4) и «Бавария» (12) сыграют сегодня. Остается только ждать матча «Баварии», которая должна прибить «Копенгаген» и верить в чудо. Казалось, «МЮ» встает на путь исправления, а Онана – обрел себя, но что имеем, то имеем.

На то, что «Юнайтед» выйдет из группы – 3.85. Но даже Стив Макларен, судя по фото, не особо в это верит.

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Фото: Gettyimages.ru/Ahmad Mora; East News/ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU / Anadolu via AFP

3 комментария
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Lion Lionich
Есть одна пословица..не надо трогать то,что работает..никогда не понимал замены ТХ ,все время делает замены когда нет нужды в этом,а когда нужно-ждет до последнего…а она-на совсем другая тема..
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Alex Pog
Ответ Lion Lionich
Есть одна пословица..не надо трогать то,что работает..никогда не понимал замены ТХ ,все время делает замены когда нет нужды в этом,а когда нужно-ждет до последнего…а она-на совсем другая тема..
он ротацию пытался организовать
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Lion Lionich
Ответ Alex Pog
он ротацию пытался организовать
А зачем она нужна ,в такой момент?
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