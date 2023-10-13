Фаджоли поставил сотни тысяч евро за последние 1,5 года (La Repubblica)

Появились новые подробности ставочного скандала с участием Николо Фаджоли.

Ранее полузащитник «Ювентуса» подтвердил, что делал ставки на футбольные матчи. Адвокаты 22-летнего итальянца сообщили следствию, что игрок страдает лудоманией.

По информации La Repubblica, Фаджоли за последние 1,5 года поставил несколько сотен тысяч евро. Следствие считает, что он делал ставки как обычный каппер – признаков участия в договорных матчах нет.

Игрок сборной Италии пошел на полную сделку со следствием, чтобы уменьшить срок возможной дисквалификации. Сообщалось, что футболисту грозит бан минимум на три года и штраф в размере 25 тысяч евро и более.

Николо по-прежнему тренируется с «Ювентусом» и может попасть в заявку на матч с «Миланом».

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