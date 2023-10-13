Фаджоли поставил сотни тысяч евро за последние 1,5 года (La Repubblica)

Теги Ювентус сборная Италии по футболу серия А Италия Ставки на спорт Ставки на футбол Николо Фаджоли Ставки

Появились новые подробности ставочного скандала с участием Николо Фаджоли.

Ранее полузащитник «Ювентуса» подтвердил, что делал ставки на футбольные матчи. Адвокаты 22-летнего итальянца сообщили следствию, что игрок страдает лудоманией.

По информации La Repubblica, Фаджоли за последние 1,5 года поставил несколько сотен тысяч евро. Следствие считает, что он делал ставки как обычный каппер – признаков участия в договорных матчах нет.

Игрок сборной Италии пошел на полную сделку со следствием, чтобы уменьшить срок возможной дисквалификации. Сообщалось, что футболисту грозит бан минимум на три года и штраф в размере 25 тысяч евро и более.

Николо по-прежнему тренируется с «Ювентусом» и может попасть в заявку на матч с «Миланом».

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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2 комментария

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Пепси пеналдувич
Че случилось, что так прижали Итальяшек??
И Тонали, конечно грамотно слили
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Африкан Богаевский
понять ,простить
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