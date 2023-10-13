Фаджоли признался, что делал ставки на футбольные матчи. Хавбек «Ювентуса» страдает лудоманией (Corriere della Sera)

Николо Фаджоли сообщил полиции, что делал ставки на футбольные матчи.

11 октября стало известно, что полузащитник «Ювентуса» и сборной Италии находится под следствием по обвинению в нелегальных ставках. Представители полиции изучили его профили.

По данным Corriere della Sera, Фаджоли и его адвокаты подтвердили, что 22-летний итальянец делал ставки на футбольные матчи. Вместе с тем, они уверяют следователей, что игрок никогда не ставил на матчи команд, за которые выступал.

Адвокаты Фаджоли также сообщили, что футболист страдает лудоманией. Уже в юношеском возрасте он начал активно играть в покер.

Если причастность Фаджоли к нелегальным ставкам подтвердится, ему грозит дисквалификация минимум на три года, а также штраф в размере 25 тысяч евро и более.

Сообщалось, что помимо игрока «Ювентуса» под подозрение об игре на ставах попали полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали и вингер «Астон Виллы» Николо Дзаньоло.

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Фаджоли из «Ювентуса» могут забанить на три года. Похоже, попался на нелегальных ставках