Фаджоли признался, что делал ставки на футбольные матчи. Хавбек «Ювентуса» страдает лудоманией (Corriere della Sera)

Теги Ювентус сборная Италии по футболу серия А Италия Ставки на спорт Ставки на футбол Николо Фаджоли Ставки

Николо Фаджоли сообщил полиции, что делал ставки на футбольные матчи.

11 октября стало известно, что полузащитник «Ювентуса» и сборной Италии находится под следствием по обвинению в нелегальных ставках. Представители полиции изучили его профили.

По данным Corriere della Sera, Фаджоли и его адвокаты подтвердили, что 22-летний итальянец делал ставки на футбольные матчи. Вместе с тем, они уверяют следователей, что игрок никогда не ставил на матчи команд, за которые выступал.

Адвокаты Фаджоли также сообщили, что футболист страдает лудоманией. Уже в юношеском возрасте он начал активно играть в покер.

Если причастность Фаджоли к нелегальным ставкам подтвердится, ему грозит дисквалификация минимум на три года, а также штраф в размере 25 тысяч евро и более.

Сообщалось, что помимо игрока «Ювентуса» под подозрение об игре на ставах попали полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали и вингер «Астон Виллы» Николо Дзаньоло.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Фаджоли из «Ювентуса» могут забанить на три года. Похоже, попался на нелегальных ставках

10 комментариев

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Kubinec_
у пацана реально походу зависимость.

Два месяца назад Фабрицио Корона в своем Telegram-канале заявил, что Николо Фаджоли страдает игровой зависимостью. у него накопились долги в один миллион евро
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shishovv
Ответ balander09
играл бы дальше в покер... а так год минимум без футбола ещё и на принудительные курсы отправят
Ну вот и время для покера освободилось)
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Владимир Подкаменев
На пустом месте угробить довольно перспективную карьеру 🤦‍♂️
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balander09
играл бы дальше в покер...
а так год минимум без футбола
ещё и на принудительные курсы отправят
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Graf Cagliostro
Нет слов просто. Так хорошо прогрессировал, закрепился в составе. Воспитанник, свой, итальянец.. И Ровеллу уже сбагрили. Придётся зимой выходить на рынок
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whereissuso
А почему Тоуни только на пол года отстранили?
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Temo Sokhadze
а почему нельзя ставить на матчи других команд?
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Е.Р.
Неудивительно что тут замешаны 2 самых коррупционных нароста в Серии А.
Они думают что им все можно, все куплено, все схвачено.
И игорьки их такие же офигевшие.
Можно принадлежность этого Фаджоли даже не указывать. И без этого понятно откуда этот игроман. Там все такие. На подкупах сидят.
Ну и Тональный тоже не удивляет. Мылан такой же. покупает по 20 пенок за сезон, покупает голы руками.
Чего удивляться, что Тональный решил, что он лучше всех и ему все можно.
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консультант_ральф
Ответ whereissuso
А почему Тоуни только на пол года отстранили?
Законодательства стран скорее всего разные
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