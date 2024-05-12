Суперкомпьютер Opta считает, что у «МЮ» практически нет шансов против «Арсенала» на «Олд Траффорд»
«Манчестер Юнайтед» примет «Арсенал» в 37-м туре АПЛ.
В результате 10 000 предматчевых симуляций, проведенных суперкомпьютером Opta, «Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в 42,8% сценариев и проиграл в 29,0%.
«Арсенал» – фаворит матча и по мнению букмекеров. Победа «канониров» котируется за 1.40, выигрыш «МЮ» идет за 7.40.
Встреча состоится 12 мая и начнется в 18:30 мск.
Классика)
Я уж думал меньше процента насчитали
это суперкомпьютер сломался - несите другой
Слишком уж на настроение влияло, когда из экспресса в 7 матчей, 1 матч не заходил из-за отменённого гола на последней минуте 😅
Ну эти ставки нафиг, нервы дороже