Суперкомпьютер Opta считает, что у «МЮ» практически нет шансов против «Арсенала» на «Олд Траффорд»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Арсенал Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки

«Манчестер Юнайтед» примет «Арсенал» в 37-м туре АПЛ.

В результате 10 000 предматчевых симуляций, проведенных суперкомпьютером Opta, «Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в 42,8% сценариев и проиграл в 29,0%.

«Арсенал» – фаворит матча и по мнению букмекеров. Победа «канониров» котируется за 1.40, выигрыш «МЮ» идет за 7.40.

Встреча состоится 12 мая и начнется в 18:30 мск.

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8 комментариев
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Ответ Любезный Коссутий
42 против 29 - это "практически нет шансов" )) это суперкомпьютер сломался - несите другой
Это не суперкомпьютер сломался, а интерпретаторы результатов
+1
0
+1
Что то не верится, что сегодняшний Арсенал проиграет МЮ 2900 матчей из 10000, скорее всего 200-300
+2
-2
0
Ставьте хату на МЮ. Онана выдаст матч жизни, Рэшфорд превратится на один матч в Руни, а в Эванса войдёт дух Мальдини.
Классика)
+2
-2
0
29 % - это «практически нет шансов»
Я уж думал меньше процента насчитали
0
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Ничья будет
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42 против 29 - это "практически нет шансов" ))
это суперкомпьютер сломался - несите другой
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Ответ Хан Сахан
Ставьте хату на МЮ. Онана выдаст матч жизни, Рэшфорд превратится на один матч в Руни, а в Эванса войдёт дух Мальдини. Классика)
Тогда тый постав а мы по наблюдаем
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Ответ Wekil Halylow
Тогда тый постав а мы по наблюдаем
Не, я с этим делом завязал )
Слишком уж на настроение влияло, когда из экспресса в 7 матчей, 1 матч не заходил из-за отменённого гола на последней минуте 😅
Ну эти ставки нафиг, нервы дороже
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