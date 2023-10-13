В ставках подозревают уже троих итальянцев: плюс Тонали и Дзаньоло. Точно не сыграют с Англией

Кажется, у Италии новая проблема. К подозрениям в нелегальных ставках игрока «Ювентуса» Николо Фаджоли добавились еще двое – более известные Николо Дзаньоло из «Астон Виллы» и Сандро Тонали из «Ньюкасла».

Еще два игрока? И это перед игрой с Англией?

Инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщил, что журналист и предприниматель Фабрицио Корона во время допроса указал на бетторов в лице Тонали и Дзаньоло. Представители полиции поговорили с ними, а прокуратура Турина внесла их имена в материалы дела.

La Gazzetta dello Sport рассказала, что переговоры на базе сборной Италии длились час, изъяты телефоны, планшеты и компьютеры, а оба футболиста вышли из комнаты подавленными и не слишком хотели обедать, хотя наступало обеденное время. Они перекинулись несколькими словами с Лучано Спаллетти.

Итальянская федерация футбола (FIGC) на фоне расследования отправила обоих футболистов обратно в клубы. «Прокуратура Турина направила документы о расследовании в отношении игроков Сандро Тонали и Николо Дзаньоло, которые в настоящее время тренируются с национальной командой.

Полагая, что эти футболисты не находятся в подходящем положении для выполнения запланированных обязательств в ближайшие дни, Федерация решила, в том числе в качестве их защиты, разрешить им вернуться в клубы», – говорится в заявлении FIGC.

Таким образом, Тонали и Дзаньоло не сыграют против сборных Мальты и Англии в квалификации к Евро. А положение у итальянцев в группе не такое уж и крепкое – минус шесть очков от Англии, вровень с Украиной и Северной Македонией, пусть и отыграв на матч меньше.

Тонали и Дзаньоло дисквалифицируют на три года? И в АПЛ тоже?

По правилам, спортсменам в Италии можно делать ставки, но есть два условия – не на свою дисциплину и не на нелегальных сайтах. Согласно статье 24 Спортивного кодекса, дисквалификация действительно составляет не менее трех лет. Но при этом срок можно смягчить на треть или даже наполовину – после признания вины или сотрудничества со следствием.

Итальянский журналист Фабрицио Корона пообещал, что в течение следующей недели будут опубликованы все доказательства и документы с аудиозаписями и именами. И сообщил подробности про Дзаньоло: тот ставил на матч «Ромы» в Кубке Италии, даже находясь на скамейке запасных.

Пока ситуация неясна до конца, так что и говорить о сроке слишком рано. Требуется установить, виноваты ли Тонали и Дзаньоло, и если да, то насколько. Если же дисквалификация вступит в силу, то во всех турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Хотя Daily Mail пишет, что ставками игроки баловались еще до переезда в АПЛ.

Но все это будет гигантской неприятностью для 23-летнего Тонали, который недавно перешел в «Ньюкасл» за 64 миллиона евро и играет в Лиге чемпионов. И для 24-летнего Дзаньоло, который только что распробовал Премьер-лигу в аренде из «Галатасарая» и пока борется с «Астон Виллой» за топ-4.

А что там у Фаджоли?

О полузащитнике «Ювентуса» и сборной Италии написали раньше. Он обвиняется в ставках на нелегальных букмекерских платформах. Полиция вышла на след футболиста в рамках расследования прокуратуры Турина в отношении букмекерских компаний, которые ведут деятельность в интернете. По транзакциям и платежам обнаружили Фаджоли среди клиентов нелегальных БК. Все это известно FIGC с 30 августа.

Фаджоли теперь грозит дисквалификация на три года и выше, если выяснится, что он ставил на футбольные матчи или вообще на «Ювентус». Если на другие виды спорта, то, по данным La Gazzetta dello Sport, он может отделаться только штрафом.

Repubblica добавляет подробностей из телефона Фаджоли, который конфисковала полиция: как минимум еще десять игроков замешаны в ставочном скандале, за последние полтора года поставлены сотни тысяч евро, но признаков участия в договорняках нет.

Ожидается, что в ближайшее время станет известно имя футболиста из второй команды «Ювентуса» с теми же обвинениями. Власти выявили как минимум три незаконные платформы для ставок, которые используются футболистами из Италии. La Gazzetta dello Sport сообщила, что полиция пытается найти не только ставочников, но и тех, кто организовал нелегальную БК. Не исключают связь с мафией.

Фаджоли пошел на сделку со следствием, так что адвокаты будут работать над уменьшением срока его дисквалификации. Расследование должно быть завершено до конца октября.

Фото: /Claudio Villa, Maurizio Lagana