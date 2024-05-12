«Факел» – букмекерский фаворит матча с «Уралом». Воронежцы не выигрывают последние 7 игр в РПЛ

«Факел» примет «Урал» в 28-м туре РПЛ.

Букмекеры считают «Факел» фаворитом встречи за 2.75. На победу «Урала» дают 3.20, на ничью – 2.85.

В прошлом туре «Факел» сыграл вничью с «Зенитом» и продлил безвыигрышную серию в РПЛ до 7 матчей. Воронежцы идут на 14-м месте в чемпионате.

«Урал» в предыдущей игре на последних минутах вырвал победу у «Балтики» и прервал 4-матчевую безвыигрышную серию. Уральцы занимают 13-ю строчку в таблице.

Матч состоится 12 мая и начнется в 16:30 мск.