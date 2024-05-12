Тюкавин забил в 6-м матче подряд в РПЛ. Кассьерра – букмекерский фаворит на звание лучшего бомбардира
Константин Тюкавин забил в 6 матче подряд в РПЛ.
Форвард отличился на 3-й минуте в игре с «Балтикой» и стал первым игроком бело-голубых в XXI веке, забившим в 6 матчах подряд в чемпионате России.
Этот гол стал для Тюкавина 15-м в РПЛ. Гонку бомбардиров с 16 голами возглавляет Матео Кассьерра.
Фавориты на звание лучшего бомбардира РПЛ по мнению букмекеров:
- Матео Кассьерра («Зенит») – 1.55 коэффициент.
- Константин Тюкавин («Динамо») – 2.10.
- Джон Кордоба («Краснодар») – 5.00.
- Федор Чалов (ЦСКА) – 25.00.
Неделю назад коэффициент на Тюкавина был 3.50.