Тюкавин забил в 6-м матче подряд в РПЛ. Кассьерра – букмекерский фаворит на звание лучшего бомбардира

Константин Тюкавин забил в 6 матче подряд в РПЛ.

Форвард отличился на 3-й минуте в игре с «Балтикой» и стал первым игроком бело-голубых в XXI веке, забившим в 6 матчах подряд в чемпионате России.

Этот гол стал для Тюкавина 15-м в РПЛ. Гонку бомбардиров с 16 голами возглавляет Матео Кассьерра.

Фавориты на звание лучшего бомбардира РПЛ по мнению букмекеров:

Матео Кассьерра («Зенит») – 1.55 коэффициент. Константин Тюкавин («Динамо») – 2.10. Джон Кордоба («Краснодар») – 5.00. Федор Чалов (ЦСКА) – 25.00.

Неделю назад коэффициент на Тюкавина был 3.50.