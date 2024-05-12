Тюкавин забил в 6-м матче подряд в РПЛ. Кассьерра – букмекерский фаворит на звание лучшего бомбардира

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Ставки на спорт Матео Кассьерра Ставки на футбол Константин Тюкавин Ставки

Константин Тюкавин забил в 6 матче подряд в РПЛ.

Форвард отличился на 3-й минуте в игре с «Балтикой» и стал первым игроком бело-голубых в XXI веке, забившим в 6 матчах подряд в чемпионате России.

Этот гол стал для Тюкавина 15-м в РПЛ. Гонку бомбардиров с 16 голами возглавляет Матео Кассьерра.

Фавориты на звание лучшего бомбардира РПЛ по мнению букмекеров:

  1. Матео Кассьерра («Зенит») – 1.55 коэффициент.
  2. Константин Тюкавин («Динамо») – 2.10.
  3. Джон Кордоба («Краснодар») – 5.00.
  4. Федор Чалов (ЦСКА) – 25.00.

Неделю назад коэффициент на Тюкавина был 3.50.

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2 комментария
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Костя молодец, ещё две игры, надо становится первым!
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С такими темпами и ходом Динамо Тюкавин станет лучшим однозначно
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