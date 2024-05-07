Фиорентина – Монца: прогноз на матч 13 мая 2024, Серия А

Дата матча: 13 мая 2024 года

Место проведения: стадион Артемио Франки

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Обзор игры

Как мы подходим к концу сезона Серии А, Фиорентина принимает на своем поле команду Монцы в матче, где обе команды будут стремиться закрепить свои позиции в таблице. Фиорентина, находящаяся на 9-м месте с 50 очками, демонстрирует стабильность в атаке, в то время как Монца борется с формой, несмотря на недавние усилия сохранить место в середине таблицы.

Статистика и форма команд

Фиорентина показывает уверенную игру дома и сохраняет неплохую результативность, забив 11 голов в последних 5 матчах, что говорит о высоком потенциале их нападения. Монца, в свою очередь, испытывает трудности, особенно в обороне, пропустив 9 голов в последних 5 матчах, что делает их уязвимыми к сильным атакующим линиям соперников.

Ключевые аспекты для ставок

Фиорентина не проигрывает : Учитывая текущую форму и домашний фактор, Фиорентина выглядит фаворитом этого поединка.

: Учитывая текущую форму и домашний фактор, Фиорентина выглядит фаворитом этого поединка. Обе команды забьют : С учетом того, что обе команды регулярно забивают, но также и пропускают, ставка на то, что обе команды забьют, кажется разумной.

: С учетом того, что обе команды регулярно забивают, но также и пропускают, ставка на то, что обе команды забьют, кажется разумной. Фиорентина забьет больше одного гола: Вероятность того, что Фиорентина забьет несколько голов, высока, особенно с учетом оборонительных проблем Монцы.

Рекомендация для ставок

В текущей ситуации, когда Фиорентина демонстрирует уверенную игру на домашнем стадионе и Монца борется с формой, ставка на победу Фиорентины кажется наиболее вероятной. Однако, учитывая потенциал Монцы забить хотя бы один мяч, ставка на то, что обе команды забьют, также может быть выгодной.

Рекомендация: Прогноз на победу Фиорентины за коэффициент 1.6

Коэффициенты:

П1 – 1,6

Х – 4,4

П2 – 5,8

Где смотреть матч Фиорентина – Монца

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