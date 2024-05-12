«Оренбург» получил красную карточку в матче с «Локо». В лайве на удаление предлагали коэффициент 4.10

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«Оренбург» принимал «Локомотив» в 28-м туре РПЛ.

«Железнодорожники» победили со счетом 2:0. На 8-й минуте счет открыл Алексей Батраков, второй гол на 62-й минуте забил Александр Сильянов.

На 82-й минуте после второй желтой карточки был удален Сесар Флорентин. В лайве на ТБ0,5 удаления предлагали коэффициент 4.10.

«Локомотив» набрал 47 очков и вернулся на 4-е место в таблице. У «Оренбурга» – 29 очков и 12-я позиция.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским.

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1 комментарий
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какой коофициент на вылет Оренбурга в пердив?
хотел бы,поставить по полной
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