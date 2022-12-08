БК PARI: Мбаппе не уступит и выиграет гонку бомбардиров ЧМ-2022

В борьбе за кубок чемпионов мира 2022 года осталось восемь команд. А также почти все футболисты, которые претендуют на звание лучшего бомбардира турнира в Катаре. Букмекерская компания PARI обновила линию на итоги мундиаля, оценив шансы участников гонки голеадоров забить больше всех.

Перед матчами ¼ финала лучшим бомбардиром турнира остается лидер французской сборной Килиан Мбаппе. Он успел забить уже пять мячей, два из которых еще и претендуют на звание самых красивых на мундиале — это был дубль в ворота сборной Польши в 1/8 финала. Согласно оценке аналитиков PARI, Мбаппе, вероятнее всего, выиграет гонку бомбардиров. Заключить пари на это можно за 1.65.

Шансы конкурентов опередить француза невысокие. Ближайшим преследователем Мбаппе эксперты считают бразильца Ришарлисона и аргентинца Лионеля Месси, на счету которых три забитых мяча. Сделать ставку на то, что главным голеадором ЧМ-2022 окажется кто-то из них, можно за 9.00 и 13.00 соответственно.

Следом расположились французский форвард Оливье Жиру (20.00), англичане Маркус Рэшфорд (25.00) и Букайо Сака (25.00), а также португалец Гонсалу Рамуш (25.00) и голландец Коди Гакпо (35.00).

В списке также присутствует Криштиану Роналду, забивший на турнире лишь один гол. Но его шансы стать лучшим бомбардиром минимальны: поставить на это можно за 100.00.

9 декабря в четвертьфинале Хорватия сыграет с Бразилией, а Нидерланды — с Аргентиной. 10 декабря пройдут матчи Марокко — Португалия и Англия — Франция.