Решил не рисковать: экспресс на тоталы мог принести клиенту BetBoom больше 1 700 000 рублей, но он выкупил ставку и выиграл на 500 000 меньше

Есть известная пословица — «лучше синица в руках, чем журавль в небе», и, наверное, именно ею руководствовался клиент БК BetBoom, когда выкупал свой успешный экспресс из 15 футбольных матчей. Беттор собрал купон, который принес ему 1 311 619 рублей, но он мог выиграть 1 759 120 рублей, если бы не совершил выкуп ставки. Первоначально коэффициент его купона составлял 879,56, но по решению ставочника, который не захотел рисковать на последнем событии, он понизился до 655,81. Всего беттор поставил 2 000 рублей.

Абсолютно весь экспресс состоял из ставок на футбольные тоталы:

Многие события заставили нервничать беттора. Пример тому матч второй немецкой Бундеслиги между «Ганновером» и «Гамбургом», в котором клиент BetBoom поставил на тотал больше 2,5. Команды обменялись голами уже к 15-й минуте, но равный счет висел на табло почти до конца всей игры. Ситуация изменилась на второй минуте компенсированного времени, когда нападающий «Гамбурга» пробежал с мячом от своих ворот до ворот противника и забил гол — 2:1. «Гамбург» продолжил свою победную серию в турнире, а ставка беттора зашла.

Другой интересной игрой было противостояние «Халл Сити» с «Лутон Таун» в рамках Чемпионшипа, в этом матче беттор поставил на тотал больше 1,5. Футболисты «Халла», видимо, были до такой степени встревожен новостью об увольнении главного тренера команды грузина Шоты Арвеладзе, что не смогли совладать с собой и забили гол в собственные ворота. Следующий мяч занесли футболисты «Лутона» — 2:0.

Так на каком же матче беттор решил сохраниться и сделал выкуп ставки? Это было во время противостояния «Порту» и «Браги» в рамках 8-го тура португальской Примейры. Беттор изначально поставил на тотал больше 2,5. Клиент BetBoom выкупил купон на 36-й минуте игры, когда счет на табло был 2:0. Видимо, он слишком торопился и хотел побыстрее завершить этот нервный экспресс. Матч в итоге завершился со счетом 4:1 — торопиться не стоило.

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