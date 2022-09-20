Брукс Мэйсек набирает очки в четырех матчах подряд. На результативное действие в игре с «Барысом» дают 65%

Немецкий форвард «Автомобилиста» Брукс Мэйсек лидирует в списке лучших бомбардиров КХЛ – на его счету 14 очков результативности.

Мэйсек забросил шесть шайб и восемь раз ассистировал товарищам по команде. Интересно, что помимо Брукса в топ-5 лучших бомбардиров КХЛ прямо сейчас еще три хоккеиста «Автомобилиста»: Сергей Широков, Стефан Да Коста и Кертис Волк (все по 11 очков).

Сам Мэйсек набирает очки результативности в четырех матчах подряд. На то, что форвард пробьет ТБ 0,5 в игре с «Барысом» дают чуть больше 65%. Шансы немца забросить шайбу чуть скромнее – 44%.

Встреча состоится 20 сентября в 16:30 по времени Москвы.