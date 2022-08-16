PARI назвала фаворитов в раунде плей-офф ЛЧ

В раунде плей-офф Лиги чемпионов за выход в групповой этап турнира поспорят 12 клубов. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках своих клиентов на предстоящие матчи.

Во вторник, 16 августа, датский «Копенгаген» сыграет с турецким «Трабзонспором», норвежский «Боде/Глимт» поспорит с хорватским «Динамо» (Загреб), еще в одной паре сойдутся шотландский «Рейнджерс» и голландский ПСВ.

В противостоянии «Копенгагена» и «Трабзонспора», по оценке аналитиков, шансы турецкого клуба выйти в групповой этап Лиги чемпионов чуть выше. На проход гостей предлагается коэффициент 1.73, на датчан – 2.13.

Клиенты PARI при этом склоняются к успеху датского клуба: 54% от всего объема ставок на проход приходится именно на «Копенгаген» против 46% на «Трабзонспор».

В паре «Боде/Глимт» – «Динамо» фаворитом считается хорватский клуб, и сделать ставку на выход «Динамо» в групповой этап турнира можно с коэффициентом 1.67. Вероятность того, что дальше пройдет норвежская команда с российским вратарем Никитой Хайкиным в составе, оценивается коэффициентом 2.25.

Клиенты PARI согласны с оценкой PARI и подкрепляют уверенность в победе команды из Загреба ставками на нее: 81% от всего объема ставок на проход приходится именно на «Динамо», в то время как на норвежский клуб сделано 19%.

В еще одной паре претендентов на групповой этап ЛЧ аналитики отдают предпочтение ПСВ. На проход голландского клуба можно сделать ставку по коэффициенту 1.45, а успех «Рейнджерс» котируется за 2.75. Подавляющее число клиентов PARI, выбравших для ставок на этот матч рынок прохода, уверены в триумфе ПСВ. На выход голландцев в групповой этап приходится 96%, и всего лишь 4% – на «Рейнджерс».

Все матчи начнутся в 22:00 по московскому времени. Ответные игры состоятся 24 августа.