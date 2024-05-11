Габриэль Дек травмировал колено в результате падения на его ногу Гершона Ябуселе
Габриэль Дек травмировал колено.
Форвард «Реала» получил травму в результате падения на его ногу одноклубника Гершона Ябуселе во время матча чемпионата Испании против «Валенсии» (93:99).
Главный тренер «Реала» Чус Матео прокомментировал ситуацию.
«Мы обеспокоены. Это серьезная травма: он растянул связки колена. Будем надеяться, что ничего страшного, но точно можно сказать, что Деку было очень больно, и он передвигается на костылях», – сказал Матео.
Сроки восстановления пока неизвестны. 24 мая в полуфинальном матче Евролиги «Реал» сразится с «Олимпиакосом».