Зрительская аудитория НБА снизилась во всех матчах на Рождество по сравнению с прошлым годом

Зрительская аудитория НБА снизилась в матчах на Рождество.

Это произошло как минимум в четырех из пяти рождественских матчей НБА. Игра «Селтикс» – «Лейкерс» стала самой просматриваемой в этот день и собрала в среднем 5,0 млн зрителей на ABC (3,31 млн) и ESPN (1,69 млн), что на 18 % меньше, чем игра «Бакс» – «Селтикс» в прошлом году (6,08 млн).

«Бакс» – «Никс» набрали 2,49 млн зрителей на ESPN и ESPN2 – на 39 % меньше, чем «Сиксерс» – «Никс» на ABC, ESPN и ESPN2 в прошлом году (4,07 млн).

Поздний вечерний матч «Маверикс» – «Санс» показал в среднем 1,47 млн на ESPN, что на 42 % меньше, чем в прошлом году на ABC и ESPN (2,52 млн). Игра «Сиксерс» – «Хит» показала в среднем всего 1,3 млн на ESPN и ESPN2, что на 73 % меньше, чем год назад на ABC и ESPN (4,75 млн), когда встречались «Гриззлис» и «Уорриорз».

Полные данные по игре «Уорриорз» – «Наггетс» пока недоступны.

НФЛ второй год подряд поставила в расписание матчи в Рождество, что повлияло на рейтинги НБА.

Более того, поскольку Рождество выпало на понедельник, НФЛ назначила прайм-тайм игры на ABC, в результате чего НБА не смогла транслировать все пять матчей на телеканале, как это было в прошлом году. На все три игры НФЛ в среднем пришлось более 27 миллионов зрителей, в то время как в прошлом году этот показатель составлял 25 миллионов.