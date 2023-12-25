НБА покорена. Теперь Леброн заочно спорит со стариками в других видах спорта: Томом Брэди и Горди Хоу

Достижения Леброна Джеймса еще долго будут измерять по всевозможным шкалам и взвешивать в различных величинах. Разве что все точки над «i» не расставит Олег Тиньков, готовый пояснит за все на свете.

Пока этого не произошло, можно порассуждать на тему, которая после победы «Лейкерс» во внутрисезонном чемпионате вновь стала актуальной.

Леброн получил титул MVP и стал самым возрастным обладателем трофея с подобной аббревиатурой в истории НБА. Немедленно посыпались предложения назвать эту награду в его честь, так сказать, в назидание потомкам и как доказательство неувядающего величия. И если судить молодых звезд лиги по меркам Леброна рано и попросту глупо, то вот сравнить самого Джеймса с такими же долгожителями, как он, имеет смысл.

Спортивное долголетие напрямую зависит от вида спорта

Если Леброна изъять из столь уютного для него баскетбольного контекста и поставить в ряд со спортивными староверами, то шеренга уйдет далеко за горизонт.

Взять, к примеру, выдающегося серфингиста Келли Слейтера, который выиграл свой первый чемпионат мира в 1992-м году в возрасте 20 лет. В то время Пол Китинг только что вступил в должность 24-го премьер-министра Австралии, на экраны вышло продолжение фильма «Один дома», а Леброну Джеймсу было восемь лет. Последним достижением Слейтера на данный момент является победа в престижном турнире Pipeline Masters 2022. Это восьмая победа для него в рамках только этого соревнования.

Или в продолжение темы самого возрастного MVP. Легендарный полузащитник «Сток Сити» Стэнли Мэтьюз в 1956 году стал первым в истории лауреатом престижного некогда «Золотого Мяча». Британец взял награду в возрасте 41 года и 10 месяцев. И это был отнюдь не прощальный подарок от футбольного сообщества: Мэтьюз пылил еще почти с десяток лет и угомонился только в 50.

Тайгеру Вудсу – 47, свой последний крупный Мастерс он выиграл в 2019-м. С 2021-го его имя в Зале Славы гольфа, а он не только не торопится объявлять о завершении карьеры, но и предупреждает, что с 2023-го на соревнованиях будет представлять гольф-клуб Jupiter Links Golf Club, владельцем которого и является. А мы тут умиляемся юморескам Адама Сильвера, который, вручая трофей Леброну, в шутку заметил, что «своя организация в комплект не входит».

Чтобы хоть как-то найти Леброну место в этой системе координат, необходимо заметить, что очень большое количество великовозрастных спортсменов представляют индивидуальные виды (гольф, марафонский бег, теннис). То есть те, где нагрузки не меньше, чем в командных, но интенсивность не такая, как в футболе, баскетболе и хоккее. И в этом смысле Леброн Джеймс, Карим Абдул-Джаббар, Том Брэди или Горди Хоу находятся в более сложном положении. Не стремлюсь девальвировать ничьи достижения, но когда ты состоявшийся, признанный всеми авторитет вроде 37-летнего Роджера Федерера (который уже завязал с теннисом), то можешь сосредоточиться исключительно на турнирах Большого Шлема и распределять нагрузку с подготовкой в соответствие с намеченными задачами.

А вот если ты Том Брэди, у которого всего 16 матчей в регулярке без права на затяжную серию поражений, тебе необходимо рвать пятую точку, невзирая на то, играешь ты против «Канзас Сити Чифс» или «Кливленд Браунс».

О сокращении количества матчей в чемпионате НБА говорят давно, но пока что мы получили правила, согласно которым лига будет тщательнее расследовать феномен «распределения нагрузок», чтобы игроки не филонили почем зря. То же самое относится и к НХЛ. То есть полноценно отдохнуть можно только на больничной койке.

Своеобразным исключением из правил является бейсбол. В МЛБ экстремально плотный график – за 183 дня команды проводят 162 матча – и все же среди представителей бейсбола огромное количество возрастных игроков, в том числе и выдающихся рекордсменов (Ичиро Судзуки, Джейми Мойер, Рэнди Джонсон). Связано это со спецификой игры, которая подразумевает частые замены и четко выраженную специфику амплуа.

Отчасти это объясняет и то, что практически все долгожители в НФЛ – квотербеки. Эти расфасовщики тачдаунов – штучные исполнители, священные коровы, чья сохранность едва ли не первостепенная задача команды (зачастую даже важнее набора очков). Том Брэди, Брэд Фарв, Бен Ротлисбергер, братья Мэннинги – все они доиграли до почтенного возраста, в том числе и благодаря тому, что выступали на позиции квотербека, которая более износостойкая, чем ранинбеки или ресиверы.

И все же, несмотря на эти послабления, определять место Леброна в пантеоне спортивных древлян необходимо именно среди плеяды игроков, представляющих командные виды спорта. Там, где более-менее сопоставимая интенсивность, график и структура чемпионата.

Джеймс уступает конкурентам по числу титулов и индивидуальных призов, но у него есть свои козыри

Я решил взять трех разных представителей из трех видов спорта, чтобы выяснить, насколько соразмерно каждому из них выглядит Леброн. Признаюсь, мне кажется бессмысленным высчитывать каждый трофей и индивидуальную награду, потому что в дискуссии о возрасте куда весомее то, насколько полезен ветеран, сколь велико его влияние на команду и результат.

Ведь закруглять свою карьеру можно по-разному. Можно в 40 играть как Дирк Новицки, у которого одно чемпионство, а можно переквалифицироваться в воспитателя детсада и досиживать на лавке как Юдонис Хаслем, у которого на одно кольцо больше. Оба пути, по-своему, правильные, но Хаслем при всем к нему уважении находится в несколько другой категории.

Поэтому для сравнения с Леброном уместнее выбрать того же самого Карима Абдул-Джаббара, главный рекорд которого Джеймс уже побил. Сейчас он продолжает подминать под себя все нажитое и набранное центровым.

Джаббар закончил в 42, отыграв за 20 сезонов 1560 матчей, это второй результат в истории НБА после Роберта Пэриша (21 сезон и 1611 матчей) и несомненный плюс в его пользу. Поскольку Леброн в своем 21-м сезоне провел 1443 матча и пока даже не в пятерке (8-й показатель в истории).

Можно было бы сказать, что это тот случай, когда количество нивелируется качеством. Но тут двоякая оценка.

С одной стороны, последние три сезона Джаббар провел ощутимо хуже своего уровня. Его результативность упала ниже 20 очков, а самое большое количество игрового времени составляло 31,3 минуты в среднем (сезон-1986/1987). Джаббар оставался игроком старта и в своем самом последнем сезоне отыграл 74 матча, но это уже были скорее проводы.

С другой, не в пример тому же Леброну (напомню, он собирался все бросить этой весной), все понимали, для чего центровой бесконечно продлевает свою карьеру: в эти же последние три года «Лейкерс» играли в финале лиги и дважды брали титулы. Возможно, его статистика кого-то и разочарует, но в плей-офф Джаббар оставался главной опцией великого нападения «Шоутайм» в ключевые моменты и выгрызал победы в противоборстве с Пэришем и Лэймбиром. Очевидно, что без него ничего бы у «Лейкерс» не было.

Единственная надежда Леброна – обойти соперника на дистанции: как он проиграл Джордану до 34 лет, так же он проиграл Джаббару до 39 лет. Однако там, где они сошли, он все еще продолжает. Вдруг на Западе все поломаются, и исполинское здоровье Леброна поможет ему сделать то, что он не смог сделать молодым.

Ни для кого не секрет, что Джаббар хотел завязать с баскетболом гораздо раньше, и «Лейкерс» канючили, чтобы центровой продлил контракт с командой. Это фактор, который, как по мне значимее, чем может показаться. Да, у Карима на два чемпионских перстня больше, чем у Джеймса, но под конец карьеры в нем не было уже ни сил, ни желания, ни мотивации играть дальше. То есть всего того, чего у Леброна мы наблюдаем с избытком.

Говоря о количестве титулов, необходимо учитывать одну деталь, которая играет на руку Леброну не только в сравнении с Каримом, но и с Томом Брэди.

Брэди – вообще главная кандидатура, когда дело касается выявления самого выдающегося спортсмена современности (естественно, он должен быть американцем, так что всякие Месси и Роналду не в счет), по этой причине именно в сравнении с Леброном ведутся самые ожесточенные споры. Надо сказать, обоснованно: на его счету неимоверное количество рекордов, многих из которых он не побил, а установил, а это – со слов самого Леброна – куда важнее.

Брэди – первый единогласный MVP в истории НФЛ и MVP Супербоула в составе двух разных команд («Пэтриотс» и «Бакканирс»). Сюда же можно занести рекордные 7 чемпионских титулов и 10 попаданий на Супербоул, наибольшее число MVP Супербоула (5) и наибольшее число побед в плей-офф (35). Для Брэди времен «Нью-Инглэнд Пэтоиотс» НФЛ была чем-то родным, компактным и незначительным, вроде любимого брелока на ключах, он владел ею безраздельно.

Культ Брэди был настолько велик, что покинуть клуб его заставили многолетние прения относительно того, кто в большей степени ответственен за успехи «патриотов»: «Психо Том» или император Палпатин всея НФЛ и главный тренер «Нью-Йорк-Инглэнд» Билл Биличек. В итоге Брэди перешел в «Тампу» и в первом же сезоне завоевал седьмой чемпионский перстень, а «Пэтриотс» с тех пор начали медленно но верно сыпаться, и сейчас особо бойкие фанаты и болельщики требуют отставки Биличека.

Для справки: последний трофей Брэди взял в 44 года, а до этого и вовсе не давал усомниться в том, что уступает кому-либо.

За счет чего Леброн может сохранить здесь лицо?

Ну, для начала нужно понимать, что в ростере команды по американскому футболу 52 человека, каждый из которых в определенной ситуации может сыграть ключевую роль. Именно за непредсказуемость многие его и обожают. Такая толпа не приуменьшает индивидуальный вклад Брэди, но и не подчеркивает его. Например, шестой чемпионский титул «Пэтриотс» выиграли у «Рэмс» со счетом 13:3, и Брэди выглядел крайне бледно. Игру для «Пэтриотс» спасли защита и ресивер Джулиан Эдельман.

В баскетболе оценить лидерские качества проще, здесь больше простора для проявления индивидуальности, и если ты умеешь обратить его себе на благо, как это делал тот же Джордан, то тебя будут пестовать. Если же сгоришь, как Леброн и «Хит» в 2011-м, то будут припоминать до скончания времен.

Едва ли можно найти убийственные аргументы для Леброна против Брэди, разве что попытаться найти помощь там, куда часто бывают нацелены критические стрелы его ненавистников. Судите сами, уход Брэди и его победа с «Тампой» – едва ли не самая эффектная точка в карьере, которую Том мог поставить. Не поставил по глупости, потому что ушел на пенсию, а затем вернулся, но уже бесславно. И тут Леброн вполне может выстрелить дуплетом.

Во-первых, Леброн так же, как и Брэди, десять раз выходил в финал, но, посмотрите, с какими тренерами он доводил свои команды до решающей серии. Майк Браун, Эрик Споэльстра, Дэвид Блатт, Тайрон Лу, Фрэнк Вогель. Все в той или иной степени классные специалисты, но объединяет их одно: все пятеро ни разу не выходили в финал до того, как в их жизни появился Леброн.

А вот Биличек и Энди Рид, с которыми побеждал Брэди – тренеры уровня футбольного Зала славы. К слову, как и Пэт Райли – тренер баскетбольного Зала славы, а он ответственен за большую часть побед «Шоутайм Лейкерс», в составе которых Карим зарабатывал свои перстни. Леброну постоянно пеняют на самоуправство, но как не начать скрести по сусекам и заниматься рекрутингом, если у тебя нет Фила Джексона-тренера и Джерри Уэста-генменеджера.

Во-вторых, может, не столь важный в статистическом отношении показатель, но важный элемент в отношении общей картины – Леброн никуда не уходил и не делал никаких перерывов. А вот Брэди, пусть ничего и не выиграл, после перерыва зачем-то вернулся и, более того, чуть было не вернулся повторно после того, как окончательно завершил карьеру. В этом сезоне «Нью-Йорк Джетс» в первом же матче потеряли из-за травмы своего главного квотербека Аарона Роджерса, под которого в межсезонье скупали топовый состав. Так вот Брэди, был момент, приглядывался к тому, чтобы заменить его.

Мое сугубо личное мнение: вот эта нацеленность Джеймса, его планомерное движение по карьере без всяких пит-стопов и крупных травм – одна из главных авторских черт его баскетбольного пути. Представьте, придти в лигу пацаном, а закончить в одной команде с сыном, в статусе первого действующего спортсмена-миллиардера. И все это без тормозов и тайм-аутов.

Подобное, например, не удалось Горди Хоу, великому канадскому хоккеисту, игравшему на протяжении четырех десятилетий и закончившему только в 52. «Мистер Хоккей» подписал свой первый контракт в 18 лет с «Детройтом» и дебютировал в 1946 году. Жонглировать статистикой бессмысленно, достаточно указать хотя бы на рекорд по количеству Матчей звезд – 23, причем два последних вызова случились уже после того, как Хоу исполнилось 40 (тогда же он был шестым в голосовании за MVP). Не исключено, что их могло быть и больше, если бы в 1971-м он не решил уйти на пенсию, чтобы нянчить внуков.

Правда, внуков оказалось недостаточно, он хотел больше времени проводить с сыновьями Марком и Марти, а поскольку они играли за команду ВХА «Хьюстон Аэрос», то Хоу пришлось вновь затачиваться коньки. Ветеран так увлекся, что после «Хьюстона» заехал еще на сезон в НХЛ в составе «Хартфорд Уэйлерс». Именно заехал, его не выкатывали: в последнем сезоне Хоу отыграл в 80 матчах, забросил 15 шайб и отдал 26 передач. Стоит ли говорить, что он до сих пор является самым возрастным игроком, когда-либо выходившим на лед в официальных матчах НХЛ.

Никаких сомнений относительно величия канадского колосса быть не может, но, что ни говори, уход на пенсию, а затем возвращение в менее статусную лигу, пусть и ради благой цели, ломает траекторию, которая для выдающегося талера должна идти по восходящей. И в таком возрасте речь, вероятно, уже не столько о перстнях, сколько о том, что человек способен демонстрировать паранормальные способности не просто держать самый высокий уровень, а задавать этот самый уровень.

Леброну это удается, и если удастся в течение еще пары лет, поверьте, разговоры о количестве перстней со временем будут вестись в иной, более снисходительной тональности.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Reaves, Ethan Miller, Ronald Martinez, Mike Ehrmann, Harry How