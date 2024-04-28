Яннис Адетокумбо и Дэмиан Лиллард пропустят 4-й матч против «Индианы»

Теги травмы Индиана Милуоки НБА НБА плей-офф Дэмиан Лиллард Яннис Адетокумбо Баскетбол

«Бакс» проведут 4-й матч серии плей-офф против «Пэйсерс» без обоих лидеров.

Яннис Адетокумбо и Дэмиан Лиллард не примут участие в матче из-за травм.

«Милуоки» проигрывает «Индиане» в серии первого раунда плей-офф со счетом 1-2. Четвертый матч состоится сегодня в Индианаполисе.

Лиллард усугубил растяжение ахиллова сухожилия в конце четвертой четверти третьего матча в пятницу. Адетокумбо не сыграл в серии ни одного матча из-за травмы голени.

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10 комментариев
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Come on guys. Let’s go fishing
+19
-2
+17
Док, который проигрывал серии с 3:1, задумал, что выиграет серию с 1:3... Потрясающий ход!
+17
-1
+16
У дока уже готова отмазка к вылету с 1 раунда
+4
-2
+2
Док затащит
+4
-2
+2
Пока большинство тренеров рассчитывают на звезд, Док из немногих, кто выстраивает в первую очередь систему (название системы вы и без меня хорошо знаете), поэтому отсутствие Янниса и Лилларда не должно сказаться на итоговом результате (поражении)
+4
-2
+2
Ответ dev0
Док затащит
Метровую щуку в лодку
+3
-1
+2
Сливают комоныча
+1
-1
0
3 1 в серии как минимум
+1
-1
0
Только Таназис, только хардкор
0
0
0
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