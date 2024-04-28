Яннис Адетокумбо и Дэмиан Лиллард пропустят 4-й матч против «Индианы»
«Бакс» проведут 4-й матч серии плей-офф против «Пэйсерс» без обоих лидеров.
Яннис Адетокумбо и Дэмиан Лиллард не примут участие в матче из-за травм.
«Милуоки» проигрывает «Индиане» в серии первого раунда плей-офф со счетом 1-2. Четвертый матч состоится сегодня в Индианаполисе.
Лиллард усугубил растяжение ахиллова сухожилия в конце четвертой четверти третьего матча в пятницу. Адетокумбо не сыграл в серии ни одного матча из-за травмы голени.