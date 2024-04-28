Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/4 финала. «Парма» сыграет с «Локомотивом-Кубанью», «Самара» примет УНИКС
Сегодня состоятся два матча 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.
«Парма» постарается продлить серию в матче с «Локомотивом-Кубанью». «Самара» примет УНИКС.
Единая лига ВТБ
Плей-офф
1/4 финала (до трех побед)
Третьи матчи
- Дата проведения
- 28 апреля, 14.00
«Локомотив-Кубань» ведет в серии – 2-0.
- Дата проведения
- 28 апреля, 16.00
УНИКС ведет в серии – 2-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.