Игрокам «Денвера» пришлось проводить предматчевую разминку в шлепанцах

Транспорт с вещами игроков «Наггетс» опоздал к разминке перед матчем с «Лейкерс».

Баскетболистам пришлось проводить разминку в шлепанцах и уличной одежде.

Журналисты поинтересовались инцидентом у главного тренера Майкла Мэлоуна после матча.

«Вы хотите копнуть эту тему поглубже и заявить, что мы проиграли, потому что, по странной причине, у наших баскетболистов не было обуви на разминке и они бросали в шлепанцах?

Была ли ситуация идеальной? Нет. Но я не ищу оправданий. Нам надрали задницу в краске не потому, что обувь не подъехала к разминке.

Надеюсь, мы разберемся в эпизоде и удостоверимся, что такого никогда не повторится. Но это не причина, не оправдание, мы просто не справились со своей работой. Единственное хорошее заключается в том, что мы возвращаемся назад и будем иметь возможность закончить серию перед нашими фанатами», – сдержанно объяснил Мэлоун.

«Денвер» уступил четвертую игру серии «Лейкерс» со счетом 108:119 (3-1).