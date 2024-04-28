Игрокам «Денвера» пришлось проводить предматчевую разминку в шлепанцах
Транспорт с вещами игроков «Наггетс» опоздал к разминке перед матчем с «Лейкерс».
Баскетболистам пришлось проводить разминку в шлепанцах и уличной одежде.
Журналисты поинтересовались инцидентом у главного тренера Майкла Мэлоуна после матча.
«Вы хотите копнуть эту тему поглубже и заявить, что мы проиграли, потому что, по странной причине, у наших баскетболистов не было обуви на разминке и они бросали в шлепанцах?
Была ли ситуация идеальной? Нет. Но я не ищу оправданий. Нам надрали задницу в краске не потому, что обувь не подъехала к разминке.
Надеюсь, мы разберемся в эпизоде и удостоверимся, что такого никогда не повторится. Но это не причина, не оправдание, мы просто не справились со своей работой. Единственное хорошее заключается в том, что мы возвращаемся назад и будем иметь возможность закончить серию перед нашими фанатами», – сдержанно объяснил Мэлоун.
«Денвер» уступил четвертую игру серии «Лейкерс» со счетом 108:119 (3-1).