Джейсон Тейтум – третий в истории НБА по количеству очков в плей-офф до 27 лет

Теги Бостон Леброн Джеймс Кобе Брайант Тони Паркер НБА НБА плей-офф Джейсон Тейтум Баскетбол

Джейсон Тейтум обошел Тони Паркера по количеству очков в плей-офф до 27 лет.

26-летний форвард «Бостона» поднялся на третье место в истории НБА по количеству очков, набранных в плей-офф до 27 лет. На счету Тейтума 2 309 очков. Он обошел легендарного разыгрывающего «Сан-Антонио» Тони Паркера (2 300).

Тейтум уступает только Кобе Брайанту (2 694) и Леброну Джеймсу (2 578).

«Селтикс» ведут в серии 1-го раунда плей-офф против «Хит» со счетом 2-1.

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2 комментария
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Хороший парень!!! Чего-то все-таки не хватает чтобы был в числе первых претендентов в гонке за mvp.
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Для любителей рекордов и Тейтума или рекордов Тейтума я посчитал, что ему надо сыграть 13 игр по 30 очков в игре в этом по и он выйдет на 1е место, вполне реально
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