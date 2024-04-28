Джейсон Тейтум – третий в истории НБА по количеству очков в плей-офф до 27 лет

Джейсон Тейтум обошел Тони Паркера по количеству очков в плей-офф до 27 лет.

26-летний форвард « » поднялся на третье место в истории по количеству очков, набранных в плей-офф до 27 лет. На счету 2 309 очков. Он обошел легендарного разыгрывающего «Сан-Антонио» (2 300).

Тейтум уступает только Кобе Брайанту (2 694) и (2 578).

«Селтикс» ведут в серии 1-го раунда плей-офф против «Хит» со счетом 2-1.