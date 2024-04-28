Лига чемпионов. Финал. «Тенерифе» сыграет с «Уникахой»

Сегодня пройдут финал и матч за третье место Лиги чемпионов.

Титул победителя разыграют участники прошлогоднего матча за 3-е место испанские « » и « ».

В этом году третье место достанется греческому « » или испанской «Мурсии».

чемпионов

Финал четырех

Белград, Сербия

Матч за 3-е место

ПЕРИСТЕРИ ГРЕЦИЯ – МУРСИЯ ИСПАНИЯ

28 апреля. 18:00

Финал

ТЕНЕРИФЕ ИСПАНИЯ – УНИКАХА ИСПАНИЯ

28 апреля. 21:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.