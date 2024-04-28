Лига чемпионов. Финал. «Тенерифе» сыграет с «Уникахой»
Сегодня пройдут финал и матч за третье место Лиги чемпионов.
Титул победителя разыграют участники прошлогоднего матча за 3-е место испанские «Тенерифе» и «Уникаха».
В этом году третье место достанется греческому «Перистери» или испанской «Мурсии».
Лига чемпионов
Финал четырех
Белград, Сербия
Матч за 3-е место
ПЕРИСТЕРИ ГРЕЦИЯ – МУРСИЯ ИСПАНИЯ
28 апреля. 18:00
Финал
ТЕНЕРИФЕ ИСПАНИЯ – УНИКАХА ИСПАНИЯ
28 апреля. 21:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.