Лига чемпионов. Финал. «Тенерифе» сыграет с «Уникахой»

Теги результаты Уникаха Мурсия Перистери Тенерифе Лига чемпионов Баскетбол

Сегодня пройдут финал и матч за третье место Лиги чемпионов.

Титул победителя разыграют участники прошлогоднего матча за 3-е место испанские «Тенерифе» и «Уникаха».

В этом году третье место достанется греческому «Перистери» или испанской «Мурсии».

Лига чемпионов

Финал четырех

Белград, Сербия

Матч за 3-е место

ПЕРИСТЕРИ ГРЕЦИЯ – МУРСИЯ ИСПАНИЯ

28 апреля. 18:00

Финал

ТЕНЕРИФЕ ИСПАНИЯ – УНИКАХА ИСПАНИЯ

28 апреля. 21:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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