Фрэнк Вогель: «Некоторым командам требуется время, чтобы сыграться. У нас еще есть время»

Теги Миннесота Финикс НБА НБА плей-офф Фрэнк Вогель Баскетбол

Фрэнк Вогель ответил, почему «Санз» не удается поддерживать хорошую игру.

«Хороший вопрос. Я думаю, что отчасти это связано с тем, что у нас новая команда. Бывают команды, которые сыгрываются моментально. Некоторым командам требуется время. Чтобы по-настоящему сыграться, нужно пройти через некоторые трудности.

У нас новый тренерский штаб и новая команда. Мы пытаемся разобраться, у нас еще есть время. Нам нужно выиграть завтрашний матч, мы сосредоточены на этом и уверены, что можем это сделать», – сказал главный тренер «Финикса».

«Санз» проигрывают «Тимбервулвс» в серии 1-го раунда плей-офф со счетом 0-3.

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5 комментариев
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Что это за бред? Вот бы перед плей офф сыгратся, ага. А 82 игры на что было? Последнюю треть все здоровы были, сыгрывайся-не хочу.
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Ориентировочно 47-49 минут
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Ответ rboroveev@gmail.com
Что это за бред? Вот бы перед плей офф сыгратся, ага. А 82 игры на что было? Последнюю треть все здоровы были, сыгрывайся-не хочу.
Вот тоже не пойму, к чему это Вогель сказал. Старт играет по 40 минут, времени уйма чтобы сыграться. К тому же, кто выходит с бенча вообще мало минут достаётся. Вот если бы, выходящие с бенча играли побольше времени, тогда можно говорить о том, что требуется время на сыгровку, а так пустой разговор.
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Ответ Вадим flanec
Вот тоже не пойму, к чему это Вогель сказал. Старт играет по 40 минут, времени уйма чтобы сыграться. К тому же, кто выходит с бенча вообще мало минут достаётся. Вот если бы, выходящие с бенча играли побольше времени, тогда можно говорить о том, что требуется время на сыгровку, а так пустой разговор.
Бол Бола не заиграл, Ройс играет через пень колоду, Окоги стартовал раньше, сейчас не играет совсем.
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Ответ rboroveev@gmail.com
Бол Бола не заиграл, Ройс играет через пень колоду, Окоги стартовал раньше, сейчас не играет совсем.
Да какой там Бол, для Фигеля главное, чтобы Юбэнкс играл и пофиг, что тот минусовой и в защите и в атаке. И как Бол должен заиграть практически не получая мяч и всегда защищаясь на дуге?)
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