Фрэнк Вогель: «Некоторым командам требуется время, чтобы сыграться. У нас еще есть время»

Фрэнк Вогель ответил, почему «Санз» не удается поддерживать хорошую игру.

«Хороший вопрос. Я думаю, что отчасти это связано с тем, что у нас новая команда. Бывают команды, которые сыгрываются моментально. Некоторым командам требуется время. Чтобы по-настоящему сыграться, нужно пройти через некоторые трудности.

У нас новый тренерский штаб и новая команда. Мы пытаемся разобраться, у нас еще есть время. Нам нужно выиграть завтрашний матч, мы сосредоточены на этом и уверены, что можем это сделать», – сказал главный тренер « ».

«Санз» проигрывают «Тимбервулвс» в серии 1-го раунда плей-офф со счетом 0-3.