Евгений Пашутин: «Не смогли навязать борьбу «Локомотиву», которую показывали в сезоне»

Евгений Пашутин прокомментировал поражение от «Локомотива-Кубань» в серии (0-3).

«В первую очередь, хочу поблагодарить болельщиков, а также весь Пермский край и БК «Парма». Весь год была феноменальная поддержка с горячим сердцем и душой. В Перми любят баскетбол как нигде в России. Спасибо вам за эту поддержку!

Сезон был неплохой, заняли 5-е место по итогам регулярки. К сожалению, смазали концовку. Не смогли навязать борьбу « иву», которую показывали в сезоне. «Локо» сильней физически и у команды большая ротация. Тем не менее, я думаю, что мы могли навязать эту борьбу.

Есть вопросы к нашим основным игрокам, не у всех было должное желание и мотивация. Сделаем выводы и постараемся сделать так, чтобы в следующем году « » стала еще сильнее и у команды было желание бороться в плей-офф», – сказал главный тренер «Пармы».