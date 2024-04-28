Евгений Пашутин: «Не смогли навязать борьбу «Локомотиву», которую показывали в сезоне»

Теги Локомотив-Кубань Евгений Пашутин Единая лига ВТБ Парма Баскетбол

Евгений Пашутин прокомментировал поражение от «Локомотива-Кубань» в серии (0-3).

«В первую очередь, хочу поблагодарить болельщиков, а также весь Пермский край и БК «Парма». Весь год была феноменальная поддержка с горячим сердцем и душой. В Перми любят баскетбол как нигде в России. Спасибо вам за эту поддержку!

Сезон был неплохой, заняли 5-е место по итогам регулярки. К сожалению, смазали концовку. Не смогли навязать борьбу «Локомотиву», которую показывали в сезоне. «Локо» сильней физически и у команды большая ротация. Тем не менее, я думаю, что мы могли навязать эту борьбу.

Есть вопросы к нашим основным игрокам, не у всех было должное желание и мотивация. Сделаем выводы и постараемся сделать так, чтобы в следующем году «Парма» стала еще сильнее и у команды было желание бороться в плей-офф», – сказал главный тренер «Пармы».

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