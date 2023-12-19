Что гуглили в 2023-м: «Интер Майами» и «Аль-Наср», Бекхэм и сборная Индии по крикету

А еще саги Мбаппе и Кейна.

Google подвел итоги года в поиске. По традиции в них много спорта.

Среди людей больше всего гуглили спортсмена

Рейтинг самых популярных поисковых запросов в категории «Люди» практически наполовину составлен из спортсменов. Топ-10 возглавил игрок «Баффало Биллс» (клуб НФЛ) Дамар Хэмлин . Причина понятна: в январе он перенес остановку сердца прямо во время матча.

Третье место занял бывший профессиональный кикбоксер Эндрю Тейт, который больше известен как скандальный блогер, забаненный во всех основных соцсетях за сексизм, разжигание ненависти и дезинформацию о коронавирусе.

Следом за Тейтом расположился Килиан Мбаппе – вечная сага об уходе из «ПСЖ» не давала болельщикам покоя и в этом году.

На пятом месте расположился Трэвис Келси из «Канзас-Сити Чифс». Звезда НФЛ, который в этом году вышел за пределы американского футбола благодаря отношениям с Тейлор Свифт.

И девятую строчку забрал не теряющий актуальности Дэвид Бекхэм: в 2023-м он затащил в МЛС Лионеля Месси и стал героем достойной документалки от Netflix.

В топ-10 среди спортсменов попали Кейн, Джокович и два крикетиста

Рейтинг самых запрашиваемых действующих спортсменов возглавили уже вышеназванные Хэмлин, Мбаппе и Келси. А вот как топ-10 выглядит полностью.

Болельщиков интересовала эпопея со счастливым уходом Харри Кейна из «Тоттенхэма», вечное доминирование Новака Джоковича и попытки 20-летнего Карлоса Алькараса скинуть его с вершины.

И да, в топе поиска уже привычно крикетисты – вероятно, представители спорта №1 в мире.

«Интер Майами» и саудовским футболом тоже много интересовались

Если в 2021-м люди гуглили в основном европейские и бразильские футбольные топ-клубы, то теперь картина поменялась. Больше всего пользователям было интересно узнать про новый клуб Месси.

Саудовский трансферный переполох тоже не остался незамеченным: в топ попали «Аль-Наср» и «Аль-Хилаль» – команды, в которые перешли Криштиану Роналду и Неймар.

Требл заставил гуглить «Ман Сити», а упущенное чемпионство – «Боруссию». В топ-10 также два клуба из НБА (да, еще одна команда из Майами), по одной из МЛБ и НХЛ.

Ну и как же без крикета: единственной сборной в списке стала команда, представляющая почти 1,5 миллиардную Индию.

Фото: Gettyimages/Michael Reaves / Staff, Tim Nwachukwu / Staff, Yasser Bakhsh / Freier Fotograf