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Что гуглили в 2023-м: «Интер Майами» и «Аль-Наср», Бекхэм и сборная Индии по крикету

Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Харри Кейн Харри Кейн
Интер Майами Интер Майами
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Хилаль Аль-Хилаль
Лейкерс Лейкерс
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм
высшая лига Саудовская Аравия высшая лига Саудовская Аравия
НБА НБА
НФЛ НФЛ
Трэвис Келси Трэвис Келси
МЛС МЛС
Дамар Хэмлин
крикет крикет
Новак Джокович Новак Джокович
Карлос Алькарас Карлос Алькарас
Футбол Футбол

А еще саги Мбаппе и Кейна.

Google подвел итоги года в поиске. По традиции в них много спорта.

Среди людей больше всего гуглили спортсмена

Рейтинг самых популярных поисковых запросов в категории «Люди» практически наполовину составлен из спортсменов. Топ-10 возглавил игрок «Баффало Биллс» (клуб НФЛ) Дамар Хэмлин. Причина понятна: в январе он перенес остановку сердца прямо во время матча.

Третье место занял бывший профессиональный кикбоксер Эндрю Тейт, который больше известен как скандальный блогер, забаненный во всех основных соцсетях за сексизм, разжигание ненависти и дезинформацию о коронавирусе.

Следом за Тейтом расположился Килиан Мбаппе – вечная сага об уходе из «ПСЖ» не давала болельщикам покоя и в этом году.

На пятом месте расположился Трэвис Келси из «Канзас-Сити Чифс». Звезда НФЛ, который в этом году вышел за пределы американского футбола благодаря отношениям с Тейлор Свифт.

И девятую строчку забрал не теряющий актуальности Дэвид Бекхэм: в 2023-м он затащил в МЛС Лионеля Месси и стал героем достойной документалки от Netflix.

В топ-10 среди спортсменов попали Кейн, Джокович и два крикетиста

Рейтинг самых запрашиваемых действующих спортсменов возглавили уже вышеназванные Хэмлин, Мбаппе и Келси. А вот как топ-10 выглядит полностью.

Болельщиков интересовала эпопея со счастливым уходом Харри Кейна из «Тоттенхэма», вечное доминирование Новака Джоковича и попытки 20-летнего Карлоса Алькараса скинуть его с вершины.

И да, в топе поиска уже привычно крикетисты – вероятно, представители спорта №1 в мире.

«Интер Майами» и саудовским футболом тоже много интересовались

Если в 2021-м люди гуглили в основном европейские и бразильские футбольные топ-клубы, то теперь картина поменялась. Больше всего пользователям было интересно узнать про новый клуб Месси.

Саудовский трансферный переполох тоже не остался незамеченным: в топ попали «Аль-Наср» и «Аль-Хилаль» – команды, в которые перешли Криштиану Роналду и Неймар.

Требл заставил гуглить «Ман Сити», а упущенное чемпионство – «Боруссию». В топ-10 также два клуба из НБА (да, еще одна команда из Майами), по одной из МЛБ и НХЛ.

Ну и как же без крикета: единственной сборной в списке стала команда, представляющая почти 1,5 миллиардную Индию.

Крикет в «Википедии» популярнее Месси, Роналду и Тейлор Свифт вместе взятых. Серьезно?!

Индийская Премьер-лига – лучшая в мире (на уровне АПЛ). Спокойно, речь про крикет

Фото: Gettyimages/Michael Reaves / Staff, Tim Nwachukwu / Staff, Yasser Bakhsh / Freier Fotograf

7 комментариев
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Ничего себе Боруссия наделала шуму со своим упущенным чемпионством.
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Местечковый хоккей и Бостон, что, кажется, вылетел в первом раунде, попали в десятку.
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посмотрел список. Вот Рпчин Равиндра, кто он нам? Ноунейм крикетёр или крикетун, или если правильно, крикерист, но в целом - ноунейм.

Но боюсь представить, сколько там в Индии у неоо фанатов...

То же работает и в обратную сторону, сидит где-то там в Калькутте Равшанабат Бадаландабад и думает - что за ноунейм этот Мбаппе?

Забавно, если задуматься
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Крикет - с одной стороны, удивляет, с другой, зная популярность в США бейсбола (такой же примитивной игры) - нет. Приятно индийцам хоть в чем-то быть лучшими!
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Ответ Каба
Ничего себе Боруссия наделала шуму со своим упущенным чемпионством.
Скорее, болельщики Баварии - от радости. Ну и, от злорадства, не без этого.
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