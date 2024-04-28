Гилберт Аренас рассказал, как подарил кольцо за 400 тысяч, расстался с невестой через 8 дней, а потом подменил кольцо на фальшивое

Гилберт Аренас рассказал, как подменил помолвочное кольцо на поддельное.

«Я заплатил за это кольцо 395 тысяч долларов. 15-20 карат. Огромный бриллиант в середине и три по бокам. Поддельное кольцо обошлось мне в 10 тысяч.

Когда я сделал предложение, мы сильно поругались и восемь дней спустя расстались. Когда мы расстались, я подумал: «Это пустая трата денег. Я хочу вернуть свое кольцо. Я должен вернуть ее, а когда она вернется, я смогу подменить кольцо на поддельное».

Именно так я и поступил. Мне изготовили поддельное кольцо, я начал звонил ей и говорить, что скучаю по ней, и через четыре месяца мы помирились. Я не сразу подменил кольцо, но знал, что могу подменить его в любой момент. В конце концов через несколько лет я подменил его, и она не заметила. Она узнала об этом, когда мы разошлись», – рассказал бывший игрок .

Позже бывшая девушка телезвезда Лора Гован подала на него в суд, но проиграла.