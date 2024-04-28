Гилберт Аренас рассказал, как подарил кольцо за 400 тысяч, расстался с невестой через 8 дней, а потом подменил кольцо на фальшивое

Теги светская хроника НБА Гилберт Аренас Баскетбол

Гилберт Аренас рассказал, как подменил помолвочное кольцо на поддельное.

«Я заплатил за это кольцо 395 тысяч долларов. 15-20 карат. Огромный бриллиант в середине и три по бокам. Поддельное кольцо обошлось мне в 10 тысяч.

Когда я сделал предложение, мы сильно поругались и восемь дней спустя расстались. Когда мы расстались, я подумал: «Это пустая трата денег. Я хочу вернуть свое кольцо. Я должен вернуть ее, а когда она вернется, я смогу подменить кольцо на поддельное».

Именно так я и поступил. Мне изготовили поддельное кольцо, я начал звонил ей и говорить, что скучаю по ней, и через четыре месяца мы помирились. Я не сразу подменил кольцо, но знал, что могу подменить его в любой момент. В конце концов через несколько лет я подменил его, и она не заметила. Она узнала об этом, когда мы разошлись», – рассказал бывший игрок НБА.

Позже бывшая девушка Аренаса телезвезда Лора Гован подала на него в суд, но проиграла.

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8 комментариев
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Агент Зеро сейчас усиленно тренирует своего сына, надеюсь на просмотр приедет настоящий
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Интересно было бы глянуть на содержание иска. Кольцо купил он, официального документа, что дарит наверняка не было. На что насчитывала, родовая иск вообще не понятно
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Мне как-то друг подкинул лайфхак. Пригласил тёлку в ТЦ, «совершенно случайно» зашли в магазин одежды. Купил ей платье за 75к. Она ему охотно отдалась, а утром, пока она спала, отнес платье обратно в магазин.
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+2
Ответ Михаил Опякин
Агент Зеро сейчас усиленно тренирует своего сына, надеюсь на просмотр приедет настоящий
"Я подменила его семя семенем другого мужчины. Он узнал об этом, когда уже не надо было платить алименты за сына" (с) бывшая жена Аринаса
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+2
а Бен Симмонс заморачиваться не стал и просто сделать запрос на возврат кольца от бывшей невесты. Аренас прямо драму придумал какую-то.
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Девка дурында, конечно. Априори с оригинала делается копия дешёвая. Исходник хранится в сейфе банка. Носится исключительно дубликат.
Повезло Гилберту, что Лора из простушек. Попалась бы барышня из обеспеченной семьи и колечко тю-тю. Обращению с драгоценностями там учат с детства. До уровня рефлекса.
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Через несколько лет???? Вроде по стилам не самым мертвым был, а тут кольцо... Это же элементарно.
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Ответ Александр Спирин
Девка дурында, конечно. Априори с оригинала делается копия дешёвая. Исходник хранится в сейфе банка. Носится исключительно дубликат. Повезло Гилберту, что Лора из простушек. Попалась бы барышня из обеспеченной семьи и колечко тю-тю. Обращению с драгоценностями там учат с детства. До уровня рефлекса.
ахинея
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