Александер Секулич после победы над «Пармой»: «Очень горд тем, как парни провели эту серию»

Теги Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Александер Секулич Парма Баскетбол

Александер Секулич прокомментировал победу над «Пармой» и выход в 1/2 финала.

«Мы сделали то, что от нас ожидали – вышли в полуфинал Единой Лиги ВТБ. Иногда эта задача одна из самых сложных, но я думаю, что мы отлично провели все три матча серии.

Играли с одним из самых сильных соперников из Топ-6, которые вышли в плей-офф с 5-го места и отлично провели весь регулярный сезон. Но мы нашли способы, как защищаться против такой команды и как проводить эффективные атаки.

У «ПАРМЫ» отличная команда, с сильными игроками и тренером. Я очень горд тем, как парни провели эту серию. Сейчас нам необходимо восстановиться, залечить травмы и быть готовыми к полуфиналам», – сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».

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