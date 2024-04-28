Майкл Портер об инциденте со шлепанцами: «Кто-то забыл положить кроссовки в нужный автобус»

Майкл Портер объяснил, почему команда вышла в шлепанцах на разминку перед матчем.

«Мы определенно не хотим, чтобы казалось, будто мы относимся к кому-то легкомысленно, и я надеюсь, что так не показалось. У нас просто не было наших кроссовок.

Да, у меня не было кроссовок для разминки. Думаю, что автобус, в который погрузили обувь, приехал последним. Думаю, произошла некоторая путаница, поэтому все, что у меня было, это шлепанцы.

Нам сказали, что либо мы пропускаем разминку, либо выходим в шлепанцах. Я понимал, что люди, вероятно, придадут этому большое значение, но это произошло только потому, что кто-то забыл положить кроссовки в нужный автобус», – сказал форвард « ».