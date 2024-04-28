НБА. Плей-офф. «Филадельфия» продолжит серию с «Нью-Йорком» (1-2), «Даллас» примет «Клипперс» (2-1) и другие матчи
Сегодня состоятся четыре матча 1-го раунда плей-офф НБА.
«Филадельфия» постарается сравнять счет в серии с «Нью-Йорком» (1-2). «Даллас» проведет вторую домашнюю встречу с «Клипперс» (2-1).
«Индиана» примет «Милуоки» (2-1). «Финикс» постарается затянуть серию с «Миннесотой» (0-3).
Первый раунд (до четырех побед)
Четвертые матчи
- Дата проведения
- 28 апреля, 20.00, «Wells Fargo Center»
«Нью-Йорк» ведет в серии – 2-1
- Дата проведения
- 28 апреля, 22.30, «American Airlines Center»
«Даллас» ведет в серии – 2-1
- Дата проведения
- 29 апреля, 02.00, «Gainbridge Fieldhouse»
«Индиана» ведет в серии – 2-1
- Дата проведения
- 29 апреля, 04.30, «Footprint Center»
«Миннесота» ведет в серии – 3-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.