НБА. Плей-офф. «Филадельфия» продолжит серию с «Нью-Йорком» (1-2), «Даллас» примет «Клипперс» (2-1) и другие матчи

Теги результаты Даллас Индиана Клипперс Милуоки Миннесота Нью-Йорк Филадельфия Финикс НБА НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня состоятся четыре матча 1-го раунда плей-офф НБА.

«Филадельфия» постарается сравнять счет в серии с «Нью-Йорком» (1-2). «Даллас» проведет вторую домашнюю встречу  с «Клипперс» (2-1). 

«Индиана» примет «Милуоки» (2-1). «Финикс» постарается затянуть серию с «Миннесотой» (0-3).

НБА

Плей-офф

Первый раунд (до четырех побед)

Четвертые матчи

Филадельфия – Нью-Йорк
Дата проведения
28 апреля, 20.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча

«Нью-Йорк» ведет в серии – 2-1

Даллас – Клипперс
Дата проведения
28 апреля, 22.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча

«Даллас» ведет в серии – 2-1

Индиана – Милуоки
Дата проведения
29 апреля, 02.00, «Gainbridge Fieldhouse»
Онлайн матча

«Индиана» ведет в серии – 2-1

Финикс – Миннесота
Дата проведения
29 апреля, 04.30, «Footprint Center»
Онлайн матча

«Миннесота» ведет в серии – 3-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Борода твой выход с ребятами!!!✊
0
0
0
План Далласа - Ирвинг
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий