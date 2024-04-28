НБА. Плей-офф. «Филадельфия» продолжит серию с «Нью-Йорком» (1-2), «Даллас» примет «Клипперс» (2-1) и другие матчи

Сегодня состоятся четыре матча 1-го раунда плей-офф НБА.

« » постарается сравнять счет в серии с « » (1-2). «Даллас» проведет вторую домашнюю встречу с « » (2-1).

« » примет « » (2-1). « » постарается затянуть серию с «Миннесотой» (0-3).

Первый раунд (до четырех побед)

Четвертые матчи

«Нью-Йорк» ведет в серии – 2-1

« » ведет в серии – 2-1

«Индиана» ведет в серии – 2-1

«Миннесота» ведет в серии – 3-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.