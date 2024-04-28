Никола Йокич: «В скачках я понял, что важно не то, как ты стартуешь, а как финишируешь»

«Денвер» уступил «Лейкерс» в четветром матче серии со счетом 108:119 (3-1).

Журналисты поинтересовались, испытывает ли раздражение, недовольство или разочарование по упущенному шансу закончить серию.

«Нет, не испытываю, – пожал плечами центровой, – у них отличная команда и у нас будет следующая возможность через пару дней у себя дома.

В скачках я понял, что важно не то, как ты стартуешь, а как финишируешь. Мы плохо провели концовку сегодня, нам нужно будет лучше стараться. Конечно, мы хотим контролировать игру на всем протяжении, но, как видите, у нас это не получается».

Пятый матч серии первого раунда плей-офф пройдет в .