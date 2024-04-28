Никола Йокич: «В скачках я понял, что важно не то, как ты стартуешь, а как финишируешь»

Теги Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

«Денвер» уступил «Лейкерс» в четветром матче серии со счетом 108:119 (3-1).

Журналисты поинтересовались, испытывает ли Никола Йокич раздражение, недовольство или разочарование по упущенному шансу закончить серию.

«Нет, не испытываю, – пожал плечами центровой, – у них отличная команда и у нас будет следующая возможность через пару дней у себя дома.

В скачках я понял, что важно не то, как ты стартуешь, а как финишируешь. Мы плохо провели концовку сегодня, нам нужно будет лучше стараться. Конечно, мы хотим контролировать игру на всем протяжении, но, как видите, у нас это не получается».

Пятый матч серии первого раунда плей-офф пройдет в Денвере.

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5 комментариев
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Ответ Free throw
У меня одного создалось впечатление от просмотра игры, что Коля особо не напрягался, что какой то договорняк, чтоб отдать ЛАЛу одну игру и дать им сохранить лицо, а то второй раз 4-0 это такое себе реноме
Не напрягаться? Йокич в этом матче сыграл 41 минуту, больше он не играл ни в каком матче этого по.
В такой ситуации сливать нельзя, и никто не сливает. Если Наггетс проиграют следующую игру, то серия вернется в Лос-Анджелес и в теории может быть 7 матч.
+7
0
+7
Ответ Free throw
У меня одного создалось впечатление от просмотра игры, что Коля особо не напрягался, что какой то договорняк, чтоб отдать ЛАЛу одну игру и дать им сохранить лицо, а то второй раз 4-0 это такое себе реноме
На спортсе комментаторы уже совсем начали терять связь с реальностью. Столько хейта к лал и обожания в сторону йокича. То есть типа лал настолько дно что могут выиграть только если договорняк? Какое сохранить лицо, почти все матчи достаточно равные и в борьбе)
+7
-1
+6
Ответ Free throw
У меня одного создалось впечатление от просмотра игры, что Коля особо не напрягался, что какой то договорняк, чтоб отдать ЛАЛу одну игру и дать им сохранить лицо, а то второй раз 4-0 это такое себе реноме
Вместо того, что бы спокойно закрыть 4-0 и готовится к Миньке, которая с огромной долей вероятности 4-0 оформит, Денвер оказывается не напрягались, что бы сохранить лицо ЛАЛ и решили продлить серию. А где написано, что они 6 возьмут? Мне интересно просто. А кто сказал, что в 6 игре мы не увидим того, что было во 2 без баззера Джамала? Ну а что, если раз повели ЛАЛ +20, почему опять не смогут? И вот хоп хоп, а уже счет 3-2 и лететь снова в ЛАЛ, дальше не продолжать надеюсь?
+5
-1
+4
Ответ petia.subbotin
На спортсе комментаторы уже совсем начали терять связь с реальностью. Столько хейта к лал и обожания в сторону йокича. То есть типа лал настолько дно что могут выиграть только если договорняк? Какое сохранить лицо, почти все матчи достаточно равные и в борьбе)
Да не почти а все. Везде ЛАЛ ведёт и везде Денверу надо прилагать усилия и догонять. 2й матч так вообще для ЛАЛ трагедия имени Хэма случилась. Вместо почти свипа были бы закономерные 2-2, что и бывает когда равные команды играют
+3
-2
+1
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